Байден заявил, что выходит из президентской гонки

Действующий лидер США Джо Байден выходит из президентской гонки. Об этом стало известно сегодня вечером, соответствующее сообщение было опубликовано на его официальной страничке в социальной сети X.

«Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока», — говорится в публикации.

Страной он обещал продолжить управлять до окончания срока.

Ранее Байден стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии. Он активно развернул предвыборную кампанию, даже согласился на участие в дебатах со свои главным конкурентом — бывшим президентом Штатов Дональдом Трампом. Как отмечали зарубежные СМИ, выступление действующего лидера было провальным. После него многие политологи и знаменитости призвали Байдена отказаться от участия в выборах.

На неделе, спустя несколько дней после громкого покушения на Трампа, стало известно, что Байден заразился коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru писал, на каких условиях Байден выйдет из президентской гонки.