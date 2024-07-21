Байден заявил, что выходит из президентской гонки
Президентом США он пообещал остаться до конца своего срока.
Фото: www.globallookpress.com / Bonnie Cash - Pool via CNP
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Действующий лидер США Джо Байден выходит из президентской гонки. Об этом стало известно сегодня вечером, соответствующее сообщение было опубликовано на его официальной страничке в социальной сети X.
«Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока», — говорится в публикации.
Страной он обещал продолжить управлять до окончания срока.
Ранее Байден стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии. Он активно развернул предвыборную кампанию, даже согласился на участие в дебатах со свои главным конкурентом — бывшим президентом Штатов Дональдом Трампом. Как отмечали зарубежные СМИ, выступление действующего лидера было провальным. После него многие политологи и знаменитости призвали Байдена отказаться от участия в выборах.
На неделе, спустя несколько дней после громкого покушения на Трампа, стало известно, что Байден заразился коронавирусом.
Ранее 5-tv.ru писал, на каких условиях Байден выйдет из президентской гонки.
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