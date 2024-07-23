В Нефтекамске подростки украли верблюда из цирка

Необычную кражу расследуют в Башкирии: в Нефтекамске из цирка-шапито увели верблюда. Компания подростков пробралась на территорию после представления и, пока дрессировщики отдыхали, забрали верблюда по кличке Аксель. После чего просто отправились с ним гулять по ночному городу.

Двугорбого артиста хватились не сразу. Директор цирка узнал о похищении только из соцсетей, когда посмотрел ролик. И, хотя на утро шутники вернули Акселя целого и невредимого обратно, написал заявление в полицию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в петербургский приют из Донецка привезли новорожденную львицу Победу. Котенок совсем недавно появился на свет в частном цирке. Однако владелец сразу понял, что не сможет содержать хищника. В приюте в Северной столице скучно Победе не будет, по соседству с ней живут ее сородичи — несколько тигров, леопард и черная пантера.