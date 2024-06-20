В петербургский приют из Донецка привезли новорожденную львицу Победу

В петербургском приюте для диких кошек появился новый постоялец: из Донецка туда привезли новорожденную львицу по кличке Победа. Котенок совсем недавно появился на свет в частном цирке. Однако владелец сразу понял, что не сможет содержать хищника.

Юная царица зверей уже изучает свои новые владения. А вот кушать самостоятельно еще не умеет, поэтому ее кормят сотрудники приюта. Также они будут внимательно следить за ее здоровьем и воспитанием. Скучно Победе не будет, по соседству с ней живут ее сородичи — несколько тигров, леопард и черная пантера.

Ранее рассказывал о том, что председатель КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину собак породы пхунсан. Эти животные отличаются независимостью, преданностью и смелостью, как и их более известные потомки — собаки Акита Ину и Сиба Ину.