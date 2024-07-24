«Не слушайте»: Самбурская не поверила оправданиям опозорившейся Глюк’oZы

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 117 0

Настасья Самбурская опровергла слова Глюк’oZы об антидепрессантах

«Не слушайте»: Самбурская не поверила оправданиям опозорившейся Глюк’oZы

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актриса увидела ложь в словах певицы.

Актриса Настасья Самбурская решила тоже высказаться насчет скандального поведения Глюк’oZы на концерте в Красноярске и ее оправданий. Артистка считает, что антидепрессанты, на которые певица списала свое странное и вызывающее состояние, не вызывают таких симптомов.

Во время выступления на концерте в Красноярске Глюк’oZа вела себя неадекватно: еле бормотала и трогала себя за интимные места. На исполнительницу хита «Снег идет» обрушилась критика, ведь на концерте на нее смотрели и дети. Позже Наталья Чистякова-Ионова призналась, что сейчас переживает тяжелый период и, поэтому принимает снотворное и антидепрессанты, которые спровоцировали такое поведение.

Самбурская с таким оправданием категорически не согласна. Ведь данные лекарства, по ее словам, не вызывают таких симптомов. К тому же тем самым певица может настроить аудиторию против данного метода лечения, хотя оно может спасти многих.

«Антидепрессанты улучшают качество жизни, возвращают вкус к ней и снимают тревогу! Сейчас наслушается народ небылиц и не примет данный вид лечения, хотя оно очень многим спасало жизни, судьбы, карьеры, семьи!» — написала в своем блоге артистка.

Настасья подчеркнула, что многие ошибочно относятся к антидепрессантам и транквилизаторам, как к наркотикам, а к людям, принимающим их, как к прокаженным.

«Если вы не вывозите, обратитесь к неврологу или психиатру за рецептом и схемой лечения, а не слушайте всякую хрень, не потянет вас прилюдно самоудовлетворяться», — резюмировала Самбурская.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Максим Фадеев поддержал Глюк’оZу после смерти бабушки.

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