Атака на Wildberries: кто пытается «отжать» активы крупнейшего российского маркетплейса

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о настоящем рейдерском захвате компании.

Рейдеры пытаются отобрать активы компании Wildberries у ее создателей Владислава и Татьяны Бакальчук. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».

Глава региона встретился с Владиславом Бакальчуком, который утверждает, что проблемы начались еще в марте этого года. Тогда Татьяну намеренно оградили от мужа и их семерых детей и пресекли всяческое общение, не давая даже увидеться с семьей. А уже в июле начались юридические махинации по передаче активов в чужие руки через рекламную фирму Russ Outdoor.

«Оборот Russ Outdoor в 100 раз меньше Wildberries, также не совпадает по интересам и характер бизнеса интернет-ретейлера WB и рекламного оператора Russ. Налицо откровенный и наглый рейдерский захват», — говорит Кадыров.

По его словам, рейдерский захват осуществляется при поддержке братьев Левана и Роберта Мирзоян.

«Лица, известные своими рейдерскими махинациями и причастные к этим незаконным действиям, должны остановить этот процесс, вернуть супругу Владислава и бизнес в семью», — призывает Кадыров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Татьяна Бакальчук показала, сколько сама потратила на Wildberries.