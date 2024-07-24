Риски растут: как лампы для маникюра или солярия приводят к раку

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 38 0

Онколог Магомедова: лампа для маникюра не повышает риск развития рака

Риски растут: как лампы для маникюра или солярия приводят к раку

Фото: 5-tv.ru

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У двух из трех посетителей эстетических процедур в течение жизни диагностируются онкологические заболевания кожи.

Нередко врачи предупреждают постоянных клиентов маникюрных кабинетов и салонов красоты о рисках процедур с использованием ультрафиолетовых ламп. Действительно ли полимеризация гель-лака под этими лампами может привести к развитию рака кожи, изданию «Страсти» рассказала врач-онколог Хамис Магомедова.

Солярий, как и солнечные лучи (тот же ультрафиолет), тоже считается фактором риска. Эксперты приравнивают его к канцерогенам первой группы. В нее входят, в том числе, асбест и табак.

Полученный в студии загар может вызвать плоскоклеточную карциному в 58% случаев и базально-клеточную в 24%. Два из трех любителей солярия сталкиваются с раком кожи — одним из самых распространенных недугов современности.

«Риск онкологии возрастает в 75% случаев, если человек пользовался услугами солярия до 30 лет. Доказано, что вероятность развития базалиомы увеличивается в 1,4 раза, плоскоклеточного рака — в два раза, если загар получали люди в возрасте до 25 лет», — заявила Магомедова.

Медицина доказала связь онкологии и ультафиолета, в некоторых странах даже действуют ограничения на использование бета-лучей. При этом многие считают, что начинать загорать стоит с сеансов в солярии, чтобы подготовить кожу. Это миф, более того, вера в него довольно часто приводит к ожогам.

По словам врача, под влиянием ультрафиолета повреждается ДНК эпителия. Чем чаще это происходит, тем больше шансов заболеть онкологией. И витамина Д лампы солярия не дают. Они излучают UVA-свет, а для выработки витамина Д нужны UVB-лучи.

Еще одна опасность — появление зависимости от загара. Еще одна реальная опасность — возникновение зависимости от загара, он вызывает привыкание, а затем депрессию и неврозы.

Что касается лампы для ногтей, их врач считает более безопасными. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего заявили, что ультрафиолет вызывает гибель, мутации и злокачественные перерождения клеток.

Однако маникюр с покрытием делается достаточно редко, под УФ-лучи попадает маленький участок кожи, поэтому опасность минимальна.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему женщины по всему миру отказываются от гель-лака.

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