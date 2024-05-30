Обратная сторона маникюра: почему женщины по всему миру отказываются от гель-лака
Домашний маникюр спасет ногти от нежелательных повреждений и вернет красоту рукам.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Benjamin Redeleit
Маникюр является неотъемлемой частью жизни любой женщины. Однако мало кто подозревает, какой вред может нанести гель-лаковое покрытие и его неправильное снятие. Чем опасен данный материал? Что может пойти не так во время процедуры? И стоит ли игнорировать проблему ломких ногтей?
Ответы узнала программа Пятого канала «Страна советов».
Чем вреден салонный маникюр
О плюсах и минусах долгосрочного маникюра уже не первый год идут ожесточенные споры. Некоторые считают, что никакого вреда гель-лак нанести не может, но у специалистов по уходу за ногтями на этот счет другое мнение.
«Я работаю с ногтями с двухтысячного года, и такого повального повреждения ногтей, которое происходит последние десять лет, я не наблюдала никогда. Все это — последствие неправильного ношения и нанесения гель-лака», — поделилась подолог Ирина Катенина.
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Как и все женщины, Ксения Белич тщательно следит за внешностью, потому давно пользуется услугами маникюрных салонов. Но в последнее время ее ногти стали ломкими и начали слоиться.
«Ксения, как давно делаете лаковое и гель-лаковое покрытие?», — спросила мастер ногтевого сервиса Наталья Шотина.
«Ну, наверное, чуть больше двух лет, каждый месяц», — ответила пострадавшая.
«Не снимая, то есть, да?» — уточнила Шотина.
«Угу», - согласилась клиентка.
«Смотрите, я здесь увидела, у вас есть частичные пропилы. Также я наблюдаю, что у вас очень истонченная ногтевая пластина. Я бы вам рекомендовала на время снять покрытие», - пояснила специалист.
Почему следует тщательно выбирать мастера маникюра
Важно не только делать перерывы в нанесении гель-лака, но и очень ответственно подходить к выбору мастера и салона.
«Если мастер не владеет знаниями, он покупает дешевые фрезы. Аппараты, которым не хватает мощности. Начинает снимать покрытие, не зная, что для жестких материалов нужны одни фрезы, а для мягких — другие. Он может снять лишний слой, опять же, верхний дорсальный слой с ногтевой пластины», — рассказала эксперт ногтевого сервиса Анна Романова.
Повреждение дорсального слоя (плотное сосредоточение твердых ядерных клеток и ороговевший кератин — Прим. ред.) может привести к отслоению пластины от ногтевого ложе и попаданию внутрь инфекции.
«Когда в этом месте разовьется либо синегнойная палочка, либо грибковое поражение, тогда потеря ногтя будет неизбежна», — предупредила подолог Катенина.
Чтобы уменьшить подобные риски, всегда необходимо снимать покрытие вовремя.
«У гель-лака срок носки 14 дней, максимум — 21, больше с покрытием ходить нельзя. Ни с наращиванием, желательно, ни с гель-лаком», — объяснила Романова.
Впрочем, красивые ногти можно сделать не только в салоне. К примеру, еще одна любительница маникюра давно перешла с гель-лака на домашний уход и абсолютно об этом не жалеет.
«Когда я сняла гель-лак, действительно, мои ногти были очень тонкими, они постоянно ломались и слоились. Где-то, наверное, в течение месяца после снятия гель-лака я постоянно восстанавливала свои ногти», — поведала Юлия Каширина.
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Как правильно ухаживать за ногтями в домашних условиях
На что же нужно обратить внимание при выборе средств по уходу за ногтями в домашних условиях?
«Самое главное — хороший, качественный производитель, потому что на данный момент очень много продукции. Потребитель не знает, что выбрать, естественно. Поэтому нужно уметь читать состав, обращать внимание на первые компоненты, которые находятся в составе. Чего больше, те и стоят на первом месте», — рассказала эксперт Анна.
В состав восстанавливающего лака обязательно должны входить гиалуроновая кислота, пантенол и витамин F. Благодаря этим компонентам ногти станут крепкими и гладкими. Именно такое средство выбрала для себя Юлия.
«Эти средства для укрепления я наношу постоянно, потому что они придают такой интересный блеск. После них ногти всегда выглядят аккуратными и ухоженными. Такое чувство, что ты, вроде, и нанес лак, и у тебя укрепились ногти, и они вроде как защищены», — заметила Каширина.
Домашний маникюр по виду может быть ничуть не хуже салонного. Кроме того, нередко он оказывается полезнее для ногтевой пластины. Главное — знать состав используемых средств и тщательно подходить к их выбору.
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