Появились кадры первых минут после подрыва машины на севере Москвы

Первые минуты после подрыва машины Toyota Land Cruiser на севере Москвы были сняты на видео. Кадры имеются в распоряжении 5-tv.ru.

На них видно, как очевидцы стараются помочь пострадавшему водителю выбраться из машины. В тот же момент дым поднимается в небо из авто.

Взрыв машины Toyota Land Cruiser произошел на парковке возле жилого дома на севере Москвы утром 24 июля. В результате у мужчины оторвало конечности, его состояние на текущий момент неизвестно. Также пострадала женщина, ее госпитализировали с рваными ранами лица.

По данным источника 5-tv.ru, взрывное устройство, предположительно, было заложено под водительским сиденьем. Жена водителя находилась справа на пассажирском месте.

Выяснилось, что супружеская пара недавно смогла выиграть иск у недобросовестных застройщиков. Они купили квартиру на стадии котлована, но жилье так и не было сдано. Супруги смогли отсудить компенсацию у застройщиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что детонация неустановленного предмета стала причиной взрыва авто в Москве.