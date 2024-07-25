Краснов назвал эффективным взаимодействие правоохранительных органов РФ и Турции

Эфирная новость 36 0

Игорь Краснов встретился с Генеральным прокурором при Верховном апелляционном суде Турецкой Республики Мухсином Шентюрком.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Между правоохранителями России и Турции налажены эффективные рабочие отношения — об этом сегодня заявил генпрокурор России Игорь Краснов на встрече со своим турецким коллегой. Республика активно выдает лиц, разыскиваемых нашей стороной.

Глава надзорного ведомства отметил единство подходов двух стран к противодействию распространения террористических, экстремистских идеологий, в том числе совершаемых с использованием компьютерных технологий.

«В рамках развития тона, который задали главы наших государств между правоохранительными органам России и Турции, налажены эффективные рабочие отношения. Во многом благодаря личным контактам на высоком уровне, из Турции начали активно выдавать лиц разыскиваемых по запросам правоохранительных органов России. Мы полностью разделяет такой деполитизированный подход, который подчеркивает нашу приверженность соблюдению принципов неотвратимости наказания для преступников. Уверен, что в дальнейшем получат развитие и другие важные направления нашего с вами взаимодействия», — сказал Краснов.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
86.55
-0.75 94.38
-1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:42
Экипаж погиб при крушении вертолета Ми-28 в Калужской области
7:36
«Я не уйду»: почему Джо Байден не сдержал свое последнее обещание американцам
7:18
Новая система «Капюшон» укроет журналистов от украинских дронов
7:16
Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области
7:04
Последний классик: в Петербурге пройдет выставка, посвященная Борису Рыжему
7:00
Су-34 бомбят пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Покушение на Трампа и «теория Заговора»
Не знаю, как никто не спился»: Аня Руднева рассказала о работе в «Ранетках»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака