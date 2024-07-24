«Она была невменяемая»: Пригожин заявил о пагубной зависимости Глюк’оZы

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 552 0

Продюсер Пригожин: певица Глюк’оZа странно себя вела до концерта в Красноярске

«Она была невменяемая»: Пригожин заявил о пагубной зависимости Глюк’оZы

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Певица сорвала концерт в Красноярске 21 июля, шокировав зрителей с детьми.

Певица Глюк’оZа (Наталья Чистякова-Ионова — Прим.ред.) до скандального концерта в Красноярске уже вела себя «невменяемо» на других выступлениях. Об этом продюсер Иосиф Пригожин рассказал в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

«Я сам видел Глюк’оZу пару раз на разных мероприятиях, она там была невменяемая», — пояснил Пригожин.

Продюсер также предположил, что на скандальном концерте в Красноярске певица была не пьяна, это было похоже «на что-то другое».

Пригожин призвал срочно помочь артистке, так как без всеобщей огласки Глюк’оZу можно потерять. Певице требуется лечение, чтобы она смогла продолжать выступать на концертах.

Пригожин также уверен, что Глюк’оZе в ее состоянии стоило просто выразить извинения и просто не выйти на сцену, но звезда так не поступила. Он подчеркнул, что деятели искусства несут ответственность за свои действия и поведение.

Певица Глюк'oZa шокировала общественность появлением в нетрезвом состоянии на праздничном концерте в Красноярске 21 июля. Во время выступления знаменитость вела себя неадекватно и трогала себя за интимное место, что возмутило зрителей и звездных коллег.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Настасья Самбурская не поверила оправданиям певицы Глюк'oZы. Речь о том, что последняя списала свое состояние на прием антидепрессантов после смерти бабушки.

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