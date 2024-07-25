Губительная жертва: почему нельзя пренебрегать сном

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 49 0

Психолог Лебедева: отказ от сна может привести к болезням сердца и депрессии

Губительная жертва: почему нельзя пренебрегать сном

Фото: 5-tv.ru

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Существуют разные методы борьбы с бессонницей. Что поможет улучшить качество сна и жизни?

Отсутствие сна приведет к болезням сердца и депрессии. Об этом изданию Газета.ру сообщила психолог Юлия Лебедева.

Сон часто отходит на второй план из-за бешеного ритма жизни и желания успеть все. Но стоит задуматься, прежде чем идти на такие жертвы. От недостатка сна могут появиться сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ожирение, депрессия, может ослабиться иммунитет и даже развиться деменция.

Но есть способы, которые помогут наладить режим.

«К классическим методам относятся: ароматерапия с маслом сибирского кедра; включение оранжевого света вечером — меньше влияет на выработку мелатонина; метод „Часового кокона“ — когда вы укутываетесь в одеяло на 10-15 минут перед засыпанием, а также видео и аудио АСМР», — объяснила Лебедева.

Для тех, кому тяжело заставить себя спать, специалист предложила вариант с самообманом. Нужно быть активным и убеждать себя, что сон совсем не привлекателен, тогда, как бы это не звучало парадоксально, резко потянет в кровать.

Не менее действенным методом считается создание "ритуалов" перед сном — то есть, повторения определенного действия на ночь глядя. Таким образом у мозга выработается привычка, что после определенных действий ему пора спать.

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