Высший балл: дочь Александра Абдулова поступила во ВГИК

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 115 0

Дочь Александра Абдулова поступила на режиссерский факультет во ВГИК

Высший балл: дочь Александра Абдулова поступила во ВГИК

Фото: Instagram* / abdu.lovazhenya

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Девушка решила идти по стопам знаменитого отца и выбрала творческую профессию.

Дочь народного артиста РСФСР Александра Абдулова Евгения успешно сдала все экзамены и поступила на бюджет во ВГИК. Она выбрала режиссерский факультет. Об этом стало известно KP.RU.

На последнем туре наследница знаменитого актера получила высший балл — 100. А за первый и второй туры ей удалось набрать по 95 баллов. Такие результаты в совокупности стали лучшими среди всех абитуриентов.

Всего было четыре этапа испытаний. На отборочном Евгения писала очерк о выборе профессии и личных интересах и делала пересказ эпизодов любимого художественного фильма.

После прошла собеседование, где члены приемной комиссии выявляли ее эрудицию, знание культуры, литературы, театра и кино. Также было творческое задание и чтение прозы, поэзии, басни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочь покойной певицы Юлии Началовой окончила школу.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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