«Это — лучший путь вперед!» — главное из обращения Байдена к американцам

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Байден заявил, что вышел из президентской гонки, чтобы передать эстафету молодым

Фото, видео: www.globallookpress.com / Evan Vucci - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Президент США впервые за семь дней после своего выхода из гонки прокомментировал свое решение.

Джо Байден, наконец, нарушил молчание. Впервые за семь дней он обратился к нации и попытался объяснить, почему решил сняться с предвыборной гонки. А также, каким видит будущее страны и демократической партии на ближайшие полгода.

Вот только его слова дали политологам новый повод говорить о том, что Байден сейчас совершенно не владеет даже информацией о происходящем в стране. Речь президента США внимательно выслушал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

 

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