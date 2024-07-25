Президент США впервые за семь дней после своего выхода из гонки прокомментировал свое решение.

Джо Байден, наконец, нарушил молчание. Впервые за семь дней он обратился к нации и попытался объяснить, почему решил сняться с предвыборной гонки. А также, каким видит будущее страны и демократической партии на ближайшие полгода.

Вот только его слова дали политологам новый повод говорить о том, что Байден сейчас совершенно не владеет даже информацией о происходящем в стране. Речь президента США внимательно выслушал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.