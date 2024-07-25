«Это — лучший путь вперед!» — главное из обращения Байдена к американцам
Байден заявил, что вышел из президентской гонки, чтобы передать эстафету молодым
Фото, видео: www.globallookpress.com / Evan Vucci - Pool via CNP; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент США впервые за семь дней после своего выхода из гонки прокомментировал свое решение.
Джо Байден, наконец, нарушил молчание. Впервые за семь дней он обратился к нации и попытался объяснить, почему решил сняться с предвыборной гонки. А также, каким видит будущее страны и демократической партии на ближайшие полгода.
Вот только его слова дали политологам новый повод говорить о том, что Байден сейчас совершенно не владеет даже информацией о происходящем в стране. Речь президента США внимательно выслушал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.
Читайте также
46%
-1.14 93.17
-1.21
Нашли ошибку?