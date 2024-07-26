Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июля по 4 августа

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 29 июля по 4 августа.

Жизнерадостный фон распространяется от Солнца в знаке Льва. В пространстве витает вдохновляющая и творческая энергетика. Заметно возрастает уверенность в себе, а следовательно стремление выделиться и стать интересным окружающим.

Очень хорошее время демонстрировать свои достоинства, таланты и профессионализм. Успешно пройдут презентации, праздничные и театральные представления, публичные выступления, преподавание и организация обучающих тренингов.

Можно освоить навыки визажиста или дизайнера, мотивационного оратора, актера или ведущего мероприятий, познакомиться с новинками мира техники и игр. Уделите внимание детям — пусть они почувствуют вашу любовь и заботу. Благодаря насыщенной янской солнечной энергии повышается темперамент, а следовательно возрастает интерес к любовным отношениям.

Позвольте себе погрузиться в атмосферу романтики и влюбленности. Страстное свидание, уютный вечер в ресторанчике или поход в театр, светская вечеринка или любой досуг, проведенный в удовольствие, поможет зарядиться позитивом и радостью.

Благоприятное влияние на Светило от Юпитера открывает путь к богатству и высокому уровню жизни. Успех приходит к ученым, педагогам и коучам, военным, государственным и административным служащим, политикам и деятелям эстрадно-театрального искусства.

Удачными в этот период могут быть валютные и биржевые операции, инвестиции в ценные бумаги и драгметаллы, в развитие собственного проекта или логотипа, создание бизнеса. Начало недели под влиянием Луны в Близнецах, наиболее подходит для тех сфер, где необходимо умело говорить, работать с текстами и информацией, для любого вида консультаций, собеседования, а также для решения дел в режиме многозадачности.

К тому же, знак Близнецы наделяют мощным потенциалом Марс в связке с Юпитером. Уверенность в успехе, азарт и стремление к грандиозным целям мотивируют на масштабную деятельность. Расширение собственных границ и возможностей сейчас происходит легче — главное ставить цель и находить смысл.

С четверга Луна в Раке обостряет чувствительность и психологическую ранимость, усиливает эмоциональные колебания и перепады настроения. При этом усугубляет ситуацию и амбициозная Венера во Льве. Наэлектризованная Ураном, она усложняет любые взаимодействия с окружающими. Многие решатся предпринять резкие шаги вплоть до разрыва в отношениях и расторжения договорных обязательств. Экстравагантное выражение в поведении и имидже рискует не найти понимания у ваших партнеров.

При обращении с деньгами возможны импульсивные траты или чрезмерный альтруизм. Эффективно применить эту энергию лучше в изобретательской и творческой деятельности. Например, проектирование и дизайн информационных систем, интерьеров, одежды.

Вообще, приветствуется привнесение в свою жизнь необычных увлечений. 4 августа новолуние в знаке Лев. Тянет произвести впечатление и добиться восхищения.

Благоприятный старт для энергичных и смелых начинаний: спортивные и культурно-массовые мероприятия, детские праздники и незабываемые встречи под новой Луной. Женщинам при создании имиджа стоит сделать акцент на спину, высокий каблук и осанку, а также добавить ярких аксессуаров и золотых украшений.

Овен — гороскоп на неделю

Овнов преследует желание шикануть, посетить дорогостоящее мероприятие или элитный салон красоты. Возможны мощные азартные побуждения. К сожалению, склонность к излишествам, удовольствиям и развлечениям может обернуться финансовыми потерями.

При принятии решений, руководствуйтесь разумом, а не чувствами и субъективной оценкой. А вот творческая, художественная, созидательная деятельность окрылит вас и принесет радость.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы, вы становитесь более чувствительными и импульсивными. Сбросить напряжение поможет активное включение в домашние дела.

Желательно что-то поменять в обстановке — вплоть до перепланировки или косметического ремонта. А для более уютного обустройства в этом мире, можно заодно обновить свое мироощущение и жизненную позицию.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы расфокусированы и склонны витать в облаках. Поэтому следите за достоверностью поступающих новостей, тщательно проверяйте документы и чеки.

Остерегайтесь телефонных мошенников. За рулем потребуется повышенная концентрация внимания. Не исключен интерес к психоанализу, использование психологических тонкостей при общении или консультировании, а также интуитивное считывание информации.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков финансовая ситуация складывается непредсказуемо. Период чреват неожиданными материальными потерями или спонтанными тратами денег. Хаотичное расходование личной энергии может привести к моральному истощению.

Нужна перезагрузка. Оторвитесь от привычного материального мира и осознанно привносите перемены и обновления в свою жизнь. Вероятно, вы найдете новые источники дохода и пополнения жизненных сил.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, за место под Солнцем приходится побороться и доказать, что вы достойный претендент на повышение в должности или в звании. Не ищите легких путей на этом этапе, а терпеливо выполняйте свои обязательства.

Конкретные и достижимые цели, поставленные сейчас, принесут впоследствии бонусы в вашу профессиональную «копилку» и сделают вас примером для подражания.

Дева — гороскоп на неделю

Девам звезды не рекомендуют втягиваться в конфликты на идеологической или религиозной основе. Исследуйте мир во всех его проявлениях. Изучение других культур и философии поможет открыть в себе новые таланты, получить духовные инсайты.

Смотрите в будущее с энтузиазмом, но без иллюзий. Посещение культового места или масштабного спортивного мероприятия снимет внутреннее напряжение.

Весы — гороскоп на неделю

Весы, соблюдайте трезвый расчет и планирование в отношении финансов. Авантюрные проекты, рискованные инвестиции, заемные средства и необдуманные покупки приведут к бреши в вашем бюджете.

Не следует также одалживать деньги и выступать поручителем. Попробуйте окунуться в мир магии и эзотерики. Возможно именно эти темы, вы найдете более интересными, чем что-то приземленное и материальное.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы настроены на конкуренцию и трудовое соперничество. С присущим волевым напором вы гнете свою линию и не склонны сдавать ни пяди родной земли.

Но именно сейчас важным является умение увидеть возможности сотрудничества в ситуации, казалось бы, неминуемо конфликтной. Не завышайте планку и требования к партнерам, иначе возрастает предрасположенность к разрыву отношений.

Стрелец — гороскоп на неделю

От Стрельцов потребуется решение проблем юридического или судебного характера. Возможны бюрократические препоны и досадные недоразумения в делах и рабочих процессах, а также во время путешествий.

Не рекомендуется начинать учебную, издательскую и рекламную деятельность. Лучше выделить для себя спокойное время, чтобы наметить будущие цели и ориентиры развития.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги соприкоснутся с глубинными трансформационными процессами в сфере личных интересов, любовных отношений и самовыражения. Смелый апгрейд творческих проектов выгодно выделит вас среди конкурентов.

Разумный риск допустим. Встречайте предстоящие перемены с интересом и воодушевленным любопытством ребенка.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи могут столкнуться с напряженной ситуацией вследствие разногласий с домочадцами по вопросам недвижимости или обустройства дома.

Не стоит конфликтовать. Эмоции пройдут, а осадок останется. Создайте вокруг себя такое личное пространство, в котором вы восстановитесь энергетически и отдохнете душой.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, высока вероятность того, что ваши слова вызовут неприятие или критику, поэтому взвесьте все за и против прежде, чем озвучивать свое мнение окружающим и таким образом избежать интриг. Проследите за соблюдением режима труда и отдыха.

Перегрузки на работе или активная умственная деятельность приводит к нервному переутомлению. Попробуйте дыхательную гимнастику, добавьте физической активности, побудьте в тишине.

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