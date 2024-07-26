Ожог слизистой и аллергия: чем опасны народные средства от зубной боли

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 29 0

Стоматолог Мартынова: народные средства от зубной боли могут усилить воспаление

Ожог слизистой и аллергия: чем опасны народные средства от зубной боли

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Некоторые методы могут только усугубить ситуацию.

Народные методы снятия зубной боли могут принести больше вреда, чем пользы. Об этом рассказала стоматолог-терапевт, пародонтолог Елена Мартынова в беседе с изданием Газета.ру.

По словам эксперта, воспаление — это естественная защитная реакция организма, а боль — сигнал, сообщающий о воспалении или повреждении нерва. Очаг воспаления находится внутри корневых каналов или за верхушкой корня зуба, то есть глубоко.

Пока не устранена причина воспаления, количество защитных клеток в очаге будет расти. И снять зубную боль не удастся.

«Эфирные масла, кайенский перец и чеснок вызывают ожог слизистой десны и могут спровоцировать аллергическую реакцию. Тоже относится к таблетке растолченного анальгина, которым посыпают зуб или втирают в десну», — рассказала Мартынова.

Пользы не принесет и полоскание спиртом, различными растворами с содой, солью и травами. Все это может только усилить воспаление и увеличить отек. А согревающие компрессы и вовсе способствуют распространению бактерий.

Врач отметила, что бесконтрольное применение антибиотиков при зубной боли замаскирует проблему, но устранит ее. А это уже приведет к дальнейшему разрушению костной ткани вокруг зубов.

«Даже если после применения какого-то средства боль прошла, это не значит, что метод сработал. Это скорее говорит об уничтожении ткани, выходе бактерий в кровь и дальнейшем развитии воспаления в хронической стадии», — предупредила стоматолог.

В таком случае последствия можно будет устранить только хирургическим путем. Специалист также добавила, что несвоевременное лечение зубов может привести к развитию серьезных заболеваний, таких как гайморит, тонзиллит и отит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стоматолог объяснил причину боли в зубах от холодной пищи.

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