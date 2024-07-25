В Москве водитель такси выстрелил пассажиру в голову

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 68 0

Инцидент произошел на Международном шоссе.

В Москве водитель такси выстрелил пассажиру в голову

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве водитель такси несколько раз выстрелил в голову пассажиру из травматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Все произошло на Международном шоссе. Отмечается, что между таксистом и пассажиром возник конфликт. Во время ссоры водитель автомобиля въехал в металлическое ограждение.

«Несколько раз выстрелил из травматического пистолета в область головы оппонента. Пострадавший госпитализирован», — сообщили в ведомстве.

Нападавший 1968 года рождения был задержан правоохранительными органами.

Головинская межрайонная прокуратура следит за установлением всех обстоятельств случившегося и за принятием процессуальных решений, в частности, возбуждении уголовного дела.

По информации источника 5-tv.ru, в ходе ссоры пассажир напал на водителя, пытаясь его задушить. В целях самообороны тот выстрелил в него. После этого оба мужчины вышли из машины.

В состоянии стресса водитель забыл поставить автомобиль на ручник, в результате чего он проехал около 20 метров и врезался в забор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о подозреваемом в подрыве машины в Москве.

+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.41
-1.14 93.17
-1.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:28
Ювелирная точность: российские снайперы теснят ВСУ у Времьевского выступа
2:08
На кого похож? Безруков впервые показал младшего сына в честь его трехлетия
1:51
Переполох на Аляске: российские и китайские бомбардировщики встревожили США
1:30
Репутация и хоккейная карьера под ударом: адвокат о долге экс-супруга Пелагеи
1:12
Аллергия на пот? Какие болезни может провоцировать летняя жара
0:52
Из «Ералаша» в объятия Фадеева: как Глюк'oZa стала знаменитой

Сейчас читают

Байден обратился к нации: главное
Повышение зарплаты не за горами: Минтруд все решил и посчитал
«Сбежал, чтобы не упекли»: в Петербурге пропал велогонщик Никита Еськов
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2