В Москве водитель такси выстрелил пассажиру в голову

В Москве водитель такси несколько раз выстрелил в голову пассажиру из травматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Все произошло на Международном шоссе. Отмечается, что между таксистом и пассажиром возник конфликт. Во время ссоры водитель автомобиля въехал в металлическое ограждение.

«Несколько раз выстрелил из травматического пистолета в область головы оппонента. Пострадавший госпитализирован», — сообщили в ведомстве.

Нападавший 1968 года рождения был задержан правоохранительными органами.

Головинская межрайонная прокуратура следит за установлением всех обстоятельств случившегося и за принятием процессуальных решений, в частности, возбуждении уголовного дела.

По информации источника 5-tv.ru, в ходе ссоры пассажир напал на водителя, пытаясь его задушить. В целях самообороны тот выстрелил в него. После этого оба мужчины вышли из машины.

В состоянии стресса водитель забыл поставить автомобиль на ручник, в результате чего он проехал около 20 метров и врезался в забор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о подозреваемом в подрыве машины в Москве.