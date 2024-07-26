Центробанк объявил о повышении ключевой ставки до 18% годовых

Центральный банк России объявил о повышении ключевой ставки до 18% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Совет директоров Банка России 26 июля 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18% годовых», — говорится в официальном сообщении.

В Центробанке отметили ускорение инфляции и фиксировании на показателе выше апрельского прогноза. Также растет внутренний спрос, опережая возможности расширения предложения товаров и услуг. Центробанк счтает, что для снижения инфляции необходимо дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП).

«Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — добавляется в сообщении.

В начале июля в Санкт-Петербурге состоялся финансовый конгресс, на котором выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Тогда она напомнила, что российская экономика в минувшем 2023 году развивалась очень быстрыми темпами.

«Инфляция абсолютно вредная экономически и социально, и мы будем делать все для того, чтобы она была предсказуема низкой… Я не хочу, чтобы у нас экономическое развитие и темп экономического роста были за счет того, что население все больше платит за необходимые товары и услуги», — подчеркнула председатель ЦБ.

В начале июня Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, не исключая, что на следующем заседании этот показатель может возрасти. Причиной роста специалисты называли высокую инфляцию, а также отклонение экономики России вверх от траектории сбалансированного роста.

В Центробанке выражали уверенность, что годовая инфляция вернется к цели в 2025 году. Однако после заседания 26 июля регулятор существенно перестроил прогноз. Прогноз по инфляции на 2024 год повышен до 6,5–7%. Снижение показателя до 4–4,5% Банк ожидает в 2025 году, после этого он будет находиться вблизи 4%.

С 1 июля 2024 года в России отменили программу льготной ипотеки. На протяжении четырех лет новостройку можно было приобрести под 8% годовых. Эксперты связали отмену этой меры с ажиотажным спросом на покупку жилья, который опережал предложение и провоцировал рост цен на квадратный метр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин призвал Счетную палату внимательно следить за финансовой дисциплиной.