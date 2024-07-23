«Не пропустите ничего»: Путин призвал Счетную палату следить за финансовой дисциплиной

Встреча с главой ведомства Борисом Ковальчуком прошла сегодня.

Счетная палата России должна внимательно следить за финансовой дисциплиной. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе встречи с главой ведомства Борисом Ковальчуком.

Глава государства отметил рост доходов бюджета, также хорошие показатели фиксируются от ненефтегазовых доходов. Однако при этом «лишних денег нет».

«Поэтому очень рассчитываю на то, что Вы самым внимательным образом будете следить за финансовой дисциплиной, уж тем более не пропустите ничего, что называется криминалом. Прямая связь у нас есть — в наиболее острых случаях прямо без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните», — сказал Путин.

Путин также подчеркнул, что очень рассчитывает на профессиональную команду Ковальчука. Президент также обратил внимание, что контрольное ведомство за год выявило нарушения на сумму свыше двух триллионов рублей, причем более 70% из них касались учета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ковальчук заявил о возврате Счетной палатой в бюджет более 26 миллиардов рублей. Это по итогам 2023 года. При этом ключевые мероприятия в рамках этой работы были связаны с возвратом 12,3 миллиардов рублей. Это выявленное необоснованное применение пониженной ставки налога на добавленную стоимость.

Вместе с тем глава Счетной палаты подчеркнул, то возврат 2,9 миллиарда рублей стал результатом проверок в сфере закупок и соглашений о разделе продукции, а 7,7 миллиарда рублей — до взыскания невключенных в таможенную стоимость товаров лицензионных платежей.