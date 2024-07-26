Американцы, латыши, испанцы — кто готов идти не преступления для киевского режима за деньги?

Хакеры RaHDit («Злые русские хакеры») обнародовали список иностранных наемников, которые замечены в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные опубликованы в Telegram-канале RaHDit.

«В день открытия Олимпиады во Франции мы хотим напомнить мировому сообществу, что их соотечественники причастны к преступлениям режима (президента* Украины Владимира — Прим. ред.) Зеленского, а значит ваш праздник утопает в крови», — подписали свое сообщение хакеры.

В обнародованном списке более 3200 имен. Среди них — 43-летний американец Эвелин Ашенбреннер, который является старшим солдатом и помощником командира в подразделении кадров первого батальона международного легиона территориальной обороны Украины, 33-летний латыш Мауринс Кристапс, который в 2014 году принимал участие в Олимпийских играх в Сочи и испанец Пабло Гарридо Манседо — ранее он уже участвовал в вооруженных столкновениях на территории Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хакеры из RaHDIt опубликовали данные более 1,2 тысячи операторов беспилотной авиации Украины.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.