«Ваш праздник в крови»: хакеры слили в сеть имена наемников ВСУ перед Олимпиадой

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 107 0

RaHDit обнародовала данные более 3200 иностранных наемников ВСУ

«Ваш праздник в крови»: хакеры слили в сеть имена наемников ВСУ перед Олимпиадой

Фото: www.globallookpress.com / panorama-images via www.imago-im

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Американцы, латыши, испанцы — кто готов идти не преступления для киевского режима за деньги?

Хакеры RaHDit («Злые русские хакеры») обнародовали список иностранных наемников, которые замечены в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные опубликованы в Telegram-канале RaHDit.

«В день открытия Олимпиады во Франции мы хотим напомнить мировому сообществу, что их соотечественники причастны к преступлениям режима (президента* Украины Владимира — Прим. ред.) Зеленского, а значит ваш праздник утопает в крови», — подписали свое сообщение хакеры.

В обнародованном списке более 3200 имен. Среди них — 43-летний американец Эвелин Ашенбреннер, который является старшим солдатом и помощником командира в подразделении кадров первого батальона международного легиона территориальной обороны Украины, 33-летний латыш Мауринс Кристапс, который в 2014 году принимал участие в Олимпийских играх в Сочи и испанец Пабло Гарридо Манседо — ранее он уже участвовал в вооруженных столкновениях на территории Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хакеры из RaHDIt опубликовали данные более 1,2 тысячи операторов беспилотной авиации Украины.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
Спецоперация
26 июл
«Успешный план»: как может измениться отношение США к Украине с приходом Трампа
26 июл
«Сделка с дьяволом»: Украина выступила против мирного соглашения с Россией
26 июл
Армейская авиация бьет подразделения ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
26 июл
Беспилотник ВСУ попал в ловушку «Тор-М2». Лучшее видео из зоны СВО
26 июл
Ювелирная точность: российские снайперы теснят ВСУ у Времьевского выступа
25 июл
Более выгодные рубежи: каких успехов достигла «Южная» группировка в ДНР за сутки
25 июл
Лично курировал? Залужный оказался причастен к попытке угона российского Су-34
25 июл
Имеет разрешение? В Кремле отреагировали на слова Украины о готовности к диалогу
25 июл
«Что привело его к власти?» — в США и Британии готовят замену Зеленскому
25 июл
«Это гарантировано»: почему поддержка США не повлияет на ход конфликта на Украине
+23° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
85.41
-1.14 93.17
-1.21
Продуктивные выходные: китайский гороскоп на неделю с 29 июля по 4 август...

Последние новости

14:31
«Следующая жертва»: кого еще планировал убить застреливший депутата Фарион
14:17
Экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова задержали по делу о коррупции
14:15
Прогревают жертву: как вовремя выявить прослушку на своем телефоне
13:58
Откровения с душком: голливудские звезды массово заявили в своей нелюбви к душу
13:45
Подозреваемый в подрыве авто в Москве участвовал в акциях протеста 2014 года
13:40
Впервые в мире: в Бразилии два человека стали жертвами лихорадки Оропуш

Сейчас читают

«Брак надо сохранить»: муж Алсу не намерен сдаваться просто так
Не смогла родить от восьми мужей и не захотела жить: судьба Людмилы Давыдовой
Стоит бояться? Грозит ли изменение климата на Земле смертью для человечества
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака