«Нас каждый год меньше»: в Кремле назвали катастрофой низкий уровень рождаемости

Показатель сегодня, считает Дмитрий Песков, находится «на страшном месте».

Уровень рождаемости в России упал до катастрофически низкого уровня. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, видеоролик с его речью опубликован в Telegram-канале Мастерской новых медиа.

«Нас каждый год становится меньше, а справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости, он у нас находится на страшном месте, на 1,4», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, этот показатель сопоставим со странами Европы и Японии, однако для будущего нации он абсолютно катастрофичен.

Представитель Кремля заявил, что «кланяется в пояс» всем многодетными матерям. Песков убежден, что «любая многодетная мать — это герой, героиня».

По мнению российского сенатора Евгения Савченко, демографическую ситуацию в России может спасти вовлечение молодежи в строительство усадебного жилья и введение ежемесячного материнского пособия еще до рождения ребенка. Он также выразил опасение, что проблема демографии связана не только с вымиранием нации, но и с морально-нравственной деградацией молодежи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин назвал приоритетом поддержку рождаемости и достойное качество жизни семей.