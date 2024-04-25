Путин назвал приоритетом поддержку рождаемости и достойное качество жизни семей

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 25 0

Президент РФ принял участие в ежегодной всероссийской демографической конференции.

Путин назвал приоритетом поддержку рождаемости и достойное качество жизни семей

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Приоритетной общенациональной задачей в России является поддержка рождаемости и достойного качества жизни семей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Ежегодной всероссийской демографической конференции «Россия — большая семья больших семей. Многодетность как новая норма».

«В этой масштабной, созидательной работе необходимо в полной мере использовать мощный, объединяющий потенциал всех уровней власти, институтов гражданского общества, средств массовой информации», — сказал президент во время приветствия участников, организаторов и гостей конференции.

Более того, все планы, проекты и инициативы в самых различных сферах должны работать в этом направлении.

Глава государства отметил, что в названии темы форума уже заложено одно из главных условий развития нашей страны и нравственного благополучия общества.

Путин также выразил уверенность в том, что конференция пройдет успешно, а конструктивные идеи и предложения обязательно найдут воплощение в практической работе

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин провел совещание по теме ликвидации последствий паводков.

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