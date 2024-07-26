Подозреваемый в подрыве авто в Москве участвовал в акциях протеста 2014 года

Подозреваемый в подрыве машины военного на севере Москвы Евгений Серебряков принимал участие в несанкционированных акциях протеста в марте 2014 года. Информацию об этом 5-tv.ru подтвердил источник.

По предварительной информации, Серебряков был замечен в марте на Манежной площади столицы, в тот период, когда там проходили так называемые «антивоенные демонстрации против ввода российских войск на Украину». Несанкционированные акции протеста в центре Москвы состоялись 2 и 15 марта 2014 года.

Рано утром 24 июля во дворе многоэтажного дома раздался сильный взрыв — взорвался автомобиль. Находившемуся внутри водителю оторвало конечности, а его супругу госпитализировали с рваными ранами лица. Было установлено, что взрыв произошел из-за детонации СВУ. Исполнитель преступления скрылся, позднее его задержали в Турции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины. За убийство ему предлагали украинское гражданство, а также денежное вознаграждение от десяти до 20 тысяч долларов.