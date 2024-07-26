Подозреваемый в подрыве авто в Москве участвовал в акциях протеста 2014 года

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 53 0

Мужчина после совершения преступления пытался скрыться, но его задержали в Турции.

Подозреваемый в подрыве авто в Москве участвовал в акциях протеста 2014 года

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подозреваемый в подрыве машины военного на севере Москвы Евгений Серебряков принимал участие в несанкционированных акциях протеста в марте 2014 года. Информацию об этом 5-tv.ru подтвердил источник.

По предварительной информации, Серебряков был замечен в марте на Манежной площади столицы, в тот период, когда там проходили так называемые «антивоенные демонстрации против ввода российских войск на Украину». Несанкционированные акции протеста в центре Москвы состоялись 2 и 15 марта 2014 года.

Рано утром 24 июля во дворе многоэтажного дома раздался сильный взрыв — взорвался автомобиль. Находившемуся внутри водителю оторвало конечности, а его супругу госпитализировали с рваными ранами лица. Было установлено, что взрыв произошел из-за детонации СВУ. Исполнитель преступления скрылся, позднее его задержали в Турции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины. За убийство ему предлагали украинское гражданство, а также денежное вознаграждение от десяти до 20 тысяч долларов.

+23° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
85.41
-1.14 93.17
-1.21
Продуктивные выходные: китайский гороскоп на неделю с 29 июля по 4 август...

Последние новости

14:31
«Следующая жертва»: кого еще планировал убить застреливший депутата Фарион
14:17
Экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова задержали по делу о коррупции
14:15
Прогревают жертву: как вовремя выявить прослушку на своем телефоне
13:58
Откровения с душком: голливудские звезды массово заявили в своей нелюбви к душу
13:45
Подозреваемый в подрыве авто в Москве участвовал в акциях протеста 2014 года
13:40
Впервые в мире: в Бразилии два человека стали жертвами лихорадки Оропуш

Сейчас читают

«Брак надо сохранить»: муж Алсу не намерен сдаваться просто так
Не смогла родить от восьми мужей и не захотела жить: судьба Людмилы Давыдовой
Стоит бояться? Грозит ли изменение климата на Земле смертью для человечества
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака