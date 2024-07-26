Подозреваемый в подрыве авто военного в Москве признался в сотрудничестве с СБУ
За убийство ему предлагали десятки тысяч долларов.
Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего на севере Москвы признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ, предоставив видео допроса.
«Я, Серебряков Евгений Николаевич, 1995 года рождения, в феврале 2023 инициативно вышел на администратора паблика с целью сотрудничества со спецслужбами Украины. Впоследствии я начал общение с неким Ильей, который, как я предполагаю, является сотрудником СБУ», — рассказал на допросе задержанный.
После общения с Ильей Серебряков встретился с ним Турции, где куратор передал ему компоненты для самодельного взрывного устройства. Мужчина вернулся домой, собрал взрывчатку, заложил ее под авто военнослужащего и устроил взрыв. За убийство Серебрякову предлагали украинское гражданство, а также денежное вознаграждение от десяти до 20 тысяч долларов.
Рано утром 24 июля во дворе многоэтажного дома раздался сильный взрыв — взорвался автомобиль. Находившемуся внутри водителю оторвало конечности, а его супругу госпитализировали с рваными ранами лица. Было установлено, что взрыв произошел из-за детонации СВУ. Исполнитель преступления скрылся, позднее его задержали в Турции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемого Серебрякова экстрадировали из Турции и доставили в Москву.
Читайте также
60%
-1.14 93.17
-1.21
Нашли ошибку?