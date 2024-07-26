Подозреваемый в подрыве авто военного в Москве признался в сотрудничестве с СБУ

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 62 0

За убийство ему предлагали десятки тысяч долларов.

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего на севере Москвы признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ, предоставив видео допроса.

«Я, Серебряков Евгений Николаевич, 1995 года рождения, в феврале 2023 инициативно вышел на администратора паблика с целью сотрудничества со спецслужбами Украины. Впоследствии я начал общение с неким Ильей, который, как я предполагаю, является сотрудником СБУ», — рассказал на допросе задержанный.

После общения с Ильей Серебряков встретился с ним Турции, где куратор передал ему компоненты для самодельного взрывного устройства. Мужчина вернулся домой, собрал взрывчатку, заложил ее под авто военнослужащего и устроил взрыв. За убийство Серебрякову предлагали украинское гражданство, а также денежное вознаграждение от десяти до 20 тысяч долларов.

Рано утром 24 июля во дворе многоэтажного дома раздался сильный взрыв — взорвался автомобиль. Находившемуся внутри водителю оторвало конечности, а его супругу госпитализировали с рваными ранами лица. Было установлено, что взрыв произошел из-за детонации СВУ. Исполнитель преступления скрылся, позднее его задержали в Турции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемого Серебрякова экстрадировали из Турции и доставили в Москву.

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