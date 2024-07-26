GARAGE FEST на «Игора Драйв» — главное событие автомобильного сезона

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 22 0

Фестиваль пройдет при поддержке ВТБ 27–28 июля. Гости могут поучаствовать в разнообразных развлечениях на любой выбор.

GARAGE FEST на «Игора Драйв» — главное событие автомобильного сезона

Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

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Главное событие автомобильного сезона — фестиваль GARAGE FEST на «Игора Драйв» пройдет 27 и 28 июля. Десятки тысяч желающих посетят самый современный автодром России, планируя провести время со своими близкими и родными.

Гостей фестиваля, который проходит при поддержке ВТБ, 27 и 28 июля ждут развлечения на любой вкус: зрелищный дрифт, выставка уникальных автомобилей, кольцевые гонки, студенческие соревнования и выступления главных звезд музыкальной программы Дианы Арбениной, HammAli& Navai и ZOLOTO.

Уникальный фестиваль проходит при поддержке банка ВТБ. Старший вице-президент ВТБ Виктор Лукьянов отметил, что финансовая организация помогает в прохождении фестиваля уже не первый год, а также считает, что таких мероприятий должно становиться все больше и больше. Все категории людей — и родители с детьми, и молодые люди находят себе развлечения по интересам. Люди проводят время в кругу своих родных и близких.

«Можно с уверенностью сказать, что сегодня GARAGE FEST — это главное событие лета, которое превратилось в настоящее движение, которое объединяет людей всех возрастов. Его участники вносят большой вклад и делают наш фестиваль особенным и неповторимым», — отметил генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов.

GARAGE FEST Игора Драйв 2024 — точка притяжения для тех, кто не может жить без движения и музыки. Билеты и подробную информацию о фестивале можно найти на сайте.

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