«Выходил на сцену до конца»: умер заслуженный артист России Валентин Белоусов

Актер пермского театра ушел из жизни в возрасте 78 лет.

Заслуженный артист РФ Валентин Белоусов умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщили в пресс-службе пермского «Театра-Театра», в котором актер проработал 40 лет.

«Несмотря на свой вполне солидный возраст и болезнь и даже вопреки им, артист почти до конца своих дней выходил на сцену: последний раз зрители могли видеть Валентина Николаевича на последнем показе спектакля «Анна Каренина», — отметили в публикации.

Смерть Валентина Белоусова стала для театра настоящей потерей. Прощание с ним состоится 29 июля на большой сцене «Театра-Театра». Церемония пройдет с 10:00 до 12:00 по местному времени (с 8:00 до 10:00 мск). Отпевание состоится в 13:00 по местному времени (11:00 мск).

Артист родился в Куйбышеве в декабре 1945 года. Начал свою карьеру в Куйбышевском театре рабочим сцены и артистом вспомогательного состава. А после окончания училища работал актером в Хабаровске, Владивостоке, Орле и других городах.

За свою карьеру Белоусов сыграл более 40 ролей в театре. Кроме того, он снялся в кинокартинах «Хлеб — имя существительное» (1988), «Руки вверх!» (1980) и «Болевой прием» (1992).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла звезда сериала «Чисто английское убийство» Роберта Тейлор.