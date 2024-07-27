Умер актер из сериала «Улица разбитых фонарей» Александр Марушев

Актер Александр Марушев, сыгравший в сериале «Улица разбитых фонарей», ушел из жизни в возрасте 58 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил его друг и коллега Владимир Сухов в социальных сетях.

«Друзья, сегодня не стало Александра Марушева. Тяжело это осознавать…», — написал он.

Прощание с артистом пройдет в Самаре 28 июля. На данный момент неравнодушные граждане просят помочь вдове актера и собирают деньги на похороны.

«Александр был отцом двух выпускников нашей школы и мужем Ольги Юрьевны. Ольга Юрьевна, как классный руководитель, провела класс в нашей школе — с 1 по 8. Нужна материальная помощь! Очень! Любая сумма поможет семье в трудную минуту», — написали они в социальных сетях.

Актер родился 3 декабря 1965 года в Куйбышеве. Сначала окончил местный архитектурно-строительный институт, а позже поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Марушев служил в театре СамАрт и Самарском академическом театре драмы имен М. Горького.

Артист дебютировал в кино в 2000 году. В фильмографии артиста около 90 картин, среди которых «Мажор», «Тайны следствия», «Улица разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Елки-иголки» и многие другие.

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