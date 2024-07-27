«Удается вывести средства»: новая мошенническая схема появилась в Telegram

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 27 0

Новая мошенническая схема выявлена в Telegram

«Удается вывести средства»: новая мошенническая схема появилась в Telegram

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Злоумышленники могут легко получить доступ к банковским картам через личный аккаунт.

Мошенники придумали новую схему обмана с помощью Telegram. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Злоумышленники атакуют жертву множеством запросов на подтверждение входа в мессенджер. Человек начинает волноваться, что он никуда не заходил, но коды приходят.

В этот момент мошенники присылают внутри приложения ссылку для повышения безопасности с Telegram Security Messenger, который очень похож на официальный аккаунт представителей мессенджера.

Представитель одной из компаний, занимающихся сотовой связью, заявил, что утечку телефонных номеров используют и для более плохих вещей, чем просто кража денег.

«В отдельных случаях злодеям даже удается вывести средства с привязанной к аккаунту банковской карты. Кроме того, украденный аккаунт могут использовать для разного рода незаконной деятельности — скама, продажи запрещенных веществ и прочего», — цитирует агентство эксперта Илью Одинцова.

Необходимо тщательно придумывать пароли для своих аккаунтов и всегда проверять по каким ссылкам предлагают перейти неизвестные люди, даже, если они вызывают доверие.

В случае возникновения неприятной ситуации с мошенниками, следует заблокировать банковскую карту и обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как вовремя выявить прослушку на своем телефоне.

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