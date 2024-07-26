Прогревают жертву: как вовремя выявить прослушку на своем телефоне

Почему пышущий жаром гаджет — это не всегда повод жаловаться на производителя?

Прослушку на телефоне жертвы могут выдать частое перегревание гаджета, а также стремительное сокращение пакетов мобильного интернета. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Если вы заметили резкое увеличение трафика, это может быть признаком активности шпионского ПО», — отметил депутат.

Немкин подчеркнул, что на просушку со стороны злоумышленников могут указывать сразу несколько ключевых признаков. Депутат призвал обратить внимание на необычное поведение телефона — гаджет часто перегревается, а его батарея разряжается быстрее обычного. Странные шумы и эхо во время звонков также могут говорить, что вы стали жертвой злоумышленников.

Депутат подчеркнул, что телефон все это постоянно фиксирует, так как подобные процессы работают в фоне. Пресечь прослушку можно проверкой использования мобильных данных, так как шпионским программам нужно выходить в интернет — для передачи ваших данных сторонним лицам.

Отдельные приложения на телефоне также могут внезапно потреблять гораздо больше интернета, чем обычно. По мнению Немкина, это еще один повод насторожиться.

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