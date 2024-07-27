«Не хочу быть частью этого»: итальянский журналист попросил убежище в России

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 72 0

Журналист Анджело Джулиано попросил в России политическое убежище

«Не хочу быть частью этого»: итальянский журналист попросил убежище в России

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Анджело Джулиано возмутился церемонией открытия Олимпиады во Франции.

Убежище в России попросил предоставить итальянский журналист и финансовый аналитик Анджело Джулиано. Он в весьма гневной форме выразил свою реакцию на церемонию открытия Олимпиады в Париже.

«Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», — написал Джулиано в своем аккаунте в соцсети X.

При этом он не объяснил, что именно вызвало такой гнев с его стороны. Возмущение могла спровоцировать сцена с переосмыслением «Тайной Вечери», в которой участвовали трансвеститы и трансгендеры. Подобный номер на церемонии открытия Олимпиады вызвал широкое неодобрение даже на Западе. Греческое СМИ назвало церемонию «позором Франции» и «крахом цивилизации».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с чего начались Олимпийские игры 2024. Иностранные пользователи в сети сошлись во мнении, что Олимпийские игры можно смело назвать сборищем «фриков» и плевком в сторону моральных ценностей.

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«Не хочу быть частью этого»: итальянский журналист попросил убежище в России

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