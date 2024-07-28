Олимпийских пловцов лишат тренировок из-за ухудшения качества воды в Сене

Воскресную тренировку олимпийских пловцов могут отменить из-за резкого ухудшения качества воды в реке Сене. Об этом сообщает новостное агентство Reuters со ссылкой на организаторов парижских Олимпийских игр–2024.

Всему виной стали продолжительные осадки в столице Франции. Теперь придется ждать больше суток, прежде чем качество воды улучшится.

«Дождь, который шел в Париже в последние сутки, вероятно, повлияет на качество воды в Сене в течение следующих 24–36 часов», — сообщают организаторы.

Организаторы также уточняют, что соревнования по триатлону, скорее всего, пройдут по плану — 30 июля.

Это уже не первый раз, когда спортсмены лишаются тренировок из-за загрязненности Сены. Плохое качество воды в реке уже давно представляет собой большую проблему для организаторов и ставит под угрозу проведение Игр.

Например, 10 июня были отменены тренировки пловцов французской команды на открытой воде из-за чрезмерного потока сточных вод, вызванных недавними дождями в Париже.

Ранее 5-tv.ru писал о конфузе на церемонии открытия Игр в Париже, когда олимпийский флаг перевернули вверх ногами. Французы уже назвали эту церемонию худшей в истории спортивного состязания.