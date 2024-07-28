Власти Испании вынудили экипаж фрегата «Штандарт» выйти в открытое море

Российский исторический фрегат «Штандарт» держит курс в открытое море. В связи с санкциями и соответствующим распоряжением морской администрации Испании экипаж был вынужден направить судно за пределы территориальных вод страны. Об этом рассказал капитан корабля Владимир Мартусь. Он все еще надеется, что власти пойдут навстречу и отменят запрет.

«Морская администрация, выслушав наши доводы, к сожалению, не встала на нашу сторону, невзирая на то, что мы нуждаемся в запасных частях для генератора, что у нас недостаточный запас воды и еды. Мы, к сожалению, вынуждены исполнять решение морской администрации и сейчас мы идем за 12-мильную зону. Попробуем оттуда еще раз объяснить сложность ситуации», — сказал он.

Как отметил капитан, ему и команде было приятно получить поддержку от сочувствующих местных жителей. Небольшой экипаж судна с трудом поднимал на борт якорь на огромной цепи весом 250 килограммов. Люди на пляже заметили это, стали на сап-борды и приплыли помогать. В добавок привезли с собой целую кастрюлю шашлыка.

«Так что на какое-то время настроение радостное. Думаю, что следующие новости от нас будут где-то через сутки», — заключил Мартусь.

Прежде капитан заявлял, что жители небольшого городка на острове Иль-Аруса взяли на себя вопрос питания для экипажа «Штандарта». Власти Испании не впускают корабль в порт из-за санкций. Несколькими днями ранее Франция запретила судну зайти в военный и торговый порт Брест полуострова Бретань. По словам главы ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поля Элькана, запрета требовали представители проукраинской ассоциации. Он назвал санкции «несправедливыми и отвратительными».

«Штандарт» должен был пришвартоваться и пробыть в испанском порту Виго до 15 августа. Из-за нехватки топлива выйти за пределы Евросоюза не вышло, поэтому пришлось встать на якорь в 500 метрах от берега. Владимир Мартусь надеется добиться отмены санкций, российское посольство в Мадриде обещало оказать содействие.

Ранее, писал 5-tv.ru рыболовецкое судно с россиянами на борту затонуло в Атлантике.