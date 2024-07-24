Восемь человек погибли при крушении рыболовецкого судна у Фолклендских островов

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 179 0

Восемь рыболовов погибли при крушении судна Argos Georgia у Фолклендских остров

Восемь человек погибли при крушении рыболовецкого судна у Фолклендских островов

Фото: www.argosfroyanes.com

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На борту норвежского корабля находились 27 человек, в том числе восемь россиян.

Восемь человек погибли при крушении норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia у Фолклендских островов. Об этом сообщается в материале испанского агентства EFE с уточнением, что в числе погибших двое испанцев. Всего на борту находились 27 человек, среди которых восемь россиян, пять индонезийцев, по два представителя Перу и Уругвая и десять испанцев.

Корабль Argos Georgia затонул 22 июля в южной части Атлантического океана. Как сообщали журналисты газеты The Guardian, 14 человек смогли спастись, они перебрались в спасательные плоты. После прибывшие к месту ЧП суда доставили людей на берег. Отмечалось, что погибшими признаны шесть человек, остальные — пропавшими без вести. В 16.00 по местному времени экипаж покинул судно.

В поисково-спасательной операции участвуют сотрудники правительств Фолклендских островов, Южной Джорджии и Южных Сандвичевых островов, а также штаб Британских сил Южноатлантических островов, Агентство морской и береговой охраны Соединенного Королевства и другие рыболовные суда. Спасенных привезут в город Стэнли (Фолкленды), где окажут необходимую медицинскую помощь. Поиски выживших продолжаются.

Ранее, писал 5-tv.ru, Великобритания сообщила об атаке на либерийское судно у берегов Йемена.

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