Участницу ОИ-2024 Синтию Огунсемилоре из Нигерии дисквалифицировали из-за допинга

В крови боксера обнаружено запрещенное вещество фуросемид.

Участница Олимпиады-2024 Синтия Огунсемилоре из Нигерии была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщили представители пресс-службы Международного агентства допинг-тестирования (ITA). Обследование спортсменки проводилось под контролем Международного олимпийского комитета (МОК). В агентстве также отметили, что она в праве оспорить решение ITA в Спортивном арбитражном суде.

«Образец, взятый у боксера Синтии Темитайо Огунсемилоре, дал неблагоприятный результат анализа на указанное запрещенное вещество фуросемид», — говорится в заявлении агентства.

Двумя днями ранее от участия в Олимпиаде был отстранен за допинг 28-летний иракский дзюдоист Саджад Ганим Сехен. Теперь ему запрещено не только соревноваться, но и тренироваться, работать тренером и участвовать в любой деятельности во время проведения Игр в Париже.

Прежде по той же причине дисквалифицировали польского прыгуна в высоту Норберта Кобельского, а Секо Мияту из японской женской сборной по спортивной гимнастике отстранили после признания в курении и употреблении алкоголя. Причина в возрасте — по законам Японии лицам моложе 20 лет это запрещено, а спортсменке всего 19.

Олимпиада проходит с 26 июля по 11 августа, паралимпийцы будут состязаться в период с 28 августа по 8 сентября. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Азербайджан готовится подать жалобу в МОК. Представители страны заявили о нарушении принципа политического нейтралитета на церемонии открытия Олимпиады.