День крещения Руси: что можно и нельзя делать 28 июля

День крещения Руси ежегодно отмечается 28 июля. В 988 году киевский князь Владимир Святославович навсегда изменил духовную жизнь русского народа. В 2024-м праздник выпал на воскресенье. Как правильно отмечать этот праздник, какие традиции стоит соблюдать, а также что можно и нельзя делать — читайте в материале 5-tv.ru.

История

Изначально на Руси преобладало язычество, да и сам Владимир Святославович позиционировал себя как яростный приверженец этой веры. Однако все изменилось, когда князь попросил руки византийской царевны Анны взамен оказания военной помощи императорам в виде войск варягов. Однако девушку царских кровей не могли выдать замуж за иноверца. Однако в сложных условиях Константинополь был вынужден согласиться, но выдвинул условие — жених должен принять христианство.

Крещение Руси состоялось в 988 году, когда Владимир Святославович сам принял крещение, а вместе с ним прошли обряд и некоторые слуги, сыновья, жены (у язычников их могло быть много), а также часть боярского сословия. При этом князь отказался от своих жен — он позволил им выйти замуж снова, либо остаться одинокими.

После заключения брака князь Владимир отправился с новой супругой через Крым, Тамань, Азовские земли обратно в Киев. Он приказал русским явиться к реке Днепр, на следующий день пришли все по требованию правителя. Перед процессией с молебнами и песнопениями несли кресты, иконы и святые мощи. И вот в реке произошло историческое крещение.

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Как отмечается День крещения Руси: традиции

Владимир Святославович стал первым русским князем, принявшим христианство. Крещение Руси символизировало переход к новой духовной и культурной жизни. С тех пор ежегодно, 28 июля, проводятся различные мероприятия — от церковных служб, в храмах проходят литургии и молебны, до праздничных гуляний с традиционными играми и угощениями.

Колокола

В полдень 28 июля звучит звон колоколов. Он символизирует единство и напоминают о значимости праздника.

Богослужения

Праздничные литургии и молебны проходят в храмах по всей России. Верующие молятся и благодарят святого равноапостольного князя Владимира за крещение, духовное наследие. Во время службы могут петь церковные гимны или же читать священные тексты, возможны и другие обряды.

Крестные ходы

Их проводят как в крупных городах, так и в небольших поселениях. Верующий собираются с иконами и крестами, чтобы строем пройти по улицам, молясь и прославляя Господа. Крестные ходы символизируют единство и духовное возрождение народа. В Москве, например, стало традицией шествовать к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме.

Мероприятия

В честь Дня крещения Руси проводятся разные концерты, выставки, а также лекции. Они посвящены истории христианства на нашей земле и князю Владимиру.

Что нельзя и можно делать в День крещения Руси

В эту памятную и важную дату следует избегать всего негативного: эмоций и мыслей, а также споров и конфликтов. День крещения Руси считается временем для мира, прощения и согласия.

Нужно также воздерживаться от тяжелой физической работы. Вместо этого рекомендуется помолиться и посетить храм.

Неуместны шумные и развлекательные мероприятия в этот праздник. Лучше посвятить время семье или церковным мероприятиям. Не следует также в этот день пить алкоголь — все-таки праздник духовный и предполагает трезвый ум.

Что нужно делать в День крещения Руси

В такой духовный праздник важно прочесть личную молитву, прося о мире, благополучии и укреплении веры. Стоит также посетить церковную службу, посвященную крещению Руси.

Вместе с тем рекомендуется провести время в кругу семьи, обсудить историческую важность Дня крещения Руси и его значение. Приветствуются хорошие дела в этот праздник: пожертвование в храм или помощь тем, кто нуждается.

Народные приметы:

Кто работал в День крещения Руси, того будут мучить ночные кошмары.

Дождь будет, если восточный ветер дует, а гром гремит к пасмурной погоде в ближайшие два — три дня.

Если утром дождь прошел, значит, день солнечным будет.

Жарким праздничный день будет в том случае, если кузнечики стрекочут громко в поле.

Осень в этом году будет поздней, если липа пожелтела именно ко Дню крещения Руси, а если другие раньше, то и золотой сезон наступит рано.

Вечерний туман — к дождю.

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