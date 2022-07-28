День крещения Руси 28 июля: Почему князь Владимир выбрал христианство

День крещения Руси отмечается ежегодно 28 июля. В этот день православные поминают князя Киевского Владимира (около 960–1015 - Прим. ред.) — крестителя Руси.

В 988 году киевский князь Владимир Святославович раз и навсегда изменил духовную жизнь русского народа. Как это происходило, и какие события повлек за собой переход в христианскую веру, рассказываем в материале 5-tv.ru.

Князь Владимир - до принятия крещения

Великий киевский князь Владимир жил в X–XI веках. Его мать была из древлян, дочерью казненного святой Ольгой князя Мала за убийство ее супруга Игоря. Ольга смилостивилась над его детьми Добрыней и Малушей и взяла с собой. Добрыня стал хорошим помощником Владимиру в делах военного и государственного управления, а Малуша вышла замуж за сына княгини Святослава, хотя она и не одобряла брак с рабыней и ключницей.

В 970 году Святослав поделил Русскую Землю между тремя сыновьями: Киев — Ярополку, Овруч — Олегу, Новгород — Владимиру. Первые годы княжения Владимир позиционировал себя как яростный язычник. Он возглавляет поход против брата Ярополка-христианина и завладел киевским престолом, «покорив окрестные страны, одни — миром, а непокорных — мечом».

До принятия христианства молодой Владимир был известен как «великий распутник». У него было около 7 жен, в том числе наложница-вдова брата Ярополка, и 23 ребенка. Все изменилось, когда молодой князь попросил руки византийской царевны Анны взамен военной помощи императорам в виде войска варягов. По тем временам это было неслыханной дерзостью, ведь девушку царских кровей не могли выдать замуж за иноверца. Однако в сложных условиях Константинополь был вынужден согласиться с одним условием — если жених примет крещение и перейдет в христианскую веру.

Как крестили Русь: Из язычников в христиан

Владимир Святославович принял крещение, а вместе с ним обряд прошли некоторые его слуги, сыновья, жены (язычники могли иметь много жен) и часть боярского сословия. При этом от своих жен он отказался и позволил им выйти замуж снова, либо остаться одинокими.

Греки, в свою очередь, не спешили со свадьбой. Князбь Владимир, ыыполнив свою часть сделки, сильно разгневался и отправил войско на захват Херсонеса. Неприступный доселе оплот византийского господства на Черном море пал, а послы доставили Анну вместе с митрополитом Михаилом и свитой на венчание из Константинополя в Херсонес. Также ради совершения равного брака византийцы наделили Владимира цесарским (императорским) титулом.

Великий князь весной 988 года отправился с супругой через Крым, Тамань, Азовские земли обратно в Киев. Перед процессией с молебнами и песнопениями несли кресты, иконы и святые мощи. И вот в водах Днепра произошло историческое крещение киевлян. Накануне Владимир объявил: «Если кто не придет завтра на реку — богатый или бедный, нищий или раб — будет мне враг». Желание правителя было исполнено беспрекословно.

Владимир Медведев / ТАСС

Во всех городах по велению князя начали свергать языческих идолов, возводить церкви и крестить людей. Где-то приходилось менять веру «огнем и мечом». С первых веков христианства ведет начало обычай воздвигать храмы на развалинах языческих святилищ или на крови святых мучеников. Следуя этому правилу, Владимир построил храм святого Василия Великого на холме, где находился жертвенник Перуна, и заложил каменный храм Успения Пресвятой Богородицы (Десятинный) на месте мученической кончины святых варягов-мучеников.

Следом в Киеве возвели храм Софии — Премудрости Божией и кафедральный собор Пресвятой Богородицы. Тогда же ввели церковную десятину.Средством христианской проповеди были и знаменитые пиры святого Владимира: по воскресеньям и большим церковным праздникам после литургии.

В 1007 году князь перенес в Десятинную церковь мощи святой равноапостольной Ольги. А четыре года спустя, в 1011 году, там же была погребена его супруга Анна. После ее кончины князь вступил в новый брак — с младшей дочерью немецкого графа, внучкой императора Оттона Великого. По другим данным, последней женой стала неизвестная пленница.

В следующие годы правления Владимир сдерживал на рубежах Руси врагов, возводил города, крепости. Им построена первая в русской истории «засечная черта» — линия оборонительных пунктов против кочевников. Эпоха святого Владимира была ключевым периодом для государственного становления Руси.

В 1013 году князь пережил заговор против себя. Сын Святополк Окаянный хотел завладеть киевским престолом, опасаясь, что отец выберет себе другого наследника. Принесший притворное покаяние Святополк был оставлен на свободе. После сын Ярослав решил отделиться от отца, не платить дань и обрести независимость. 73-летний Владимир готовился к походу на Новгород, однако тяжело заболел и умер в загородной резиденции в селе Спас-Берестове 15 июля 1015 года. Приближенные постарались скрыть смерть от Святополка и избежать внутриусобной войны. Тело князя обернули ковром и тайно вывезли ночью в Киевскую Десятинную церковь, где и похоронили. Святые мощи положили в мраморной раке в Климентовском приделе Десятинного Успенского храма рядом с такой же мраморной ракой царицы Анны.

История праздника

Празднование равноапостольному Владимиру было установлено Александром Невским после того, как 15 мая 1240 года помощью и заступлением святого была им одержана знаменитая Невская победа над шведскими крестоносцами.

Впервые День крещения Руси отметили в 1888-м. Тогда по Российской империи прошли широкие праздничные гуляния. В Российской Федерации и православных странах СНГ праздник утвердили благодаря инициативе патриарха Алексия II. Епископ обратился к руководству страны с предложением добавить День памяти святого князя Владимира в список государственных памятных дат. Документ был подписан спустя два года.

Традиции праздника

По благословению патриарха Кирилла, ежегодно 28 июля ровно в полдень совершают праздничный колокольный звон. Также в храмах в этот день крестят В День крещения Руси в Москве стало традицией совершать крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме. Священнослужители проводят молебен святому.

© РИА Новости / Сергей Пятаков

В храмах проходят торжественные службы, православные молятся святому князю Владимиру. В городах устраивают народные гуляния и проходят различные мероприятия: