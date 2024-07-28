В Москве состоялась церемония прощания с МотоТаней

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 797 0

Блогер насмерть разбилась в жестком ДТП в Турции.

Фото, видео: Instagram* / tanechkaozolina; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Церемония прощания состоялась в Москве с блогером Татьяной Озолиной, более известной как МотоТаня. Проводить популярную байкершу в последний путь приехали родные, близкие и представители московского мотосообщества. Кадры с места появились в распоряжении 5-tv.ru.

Весь зал утопает в цветах и траурных венках. Присутствовавшие на церемонии разбиты от горя. Во время прощания маме Татьяны стало плохо. Сдержать слез не смог и отец покойной, а на ее 13-летнем сыне буквально не было лица.

Татьяна Озолина погибла в ДТП в Турции 22 июля. Авария произошла на трассе Милас-Секе. По данным СМИ, ее кремируют, а прах отправят в родной город Тара в Омской области.

В 2012 году блогер перебралась из Омской области в Москву. Сразу после получения водительских прав она осуществила свою мечту — купила первый собственный мотоцикл. Страсть к байкам передалась ей по наследству: отец увлекался мопедами, а дедушка возил ее в коляске «Урала». В соцсетях у МотоТани было несколько миллионов подписчиков.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+26° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
85.57
0.16 93.26
0.09
«Вложенные труды окупятся»: как лучше провести 28 июля

Последние новости

14:45
Нереально вкусно: ТОП-9 рецептов из всеми любимых фильмов и сериалов
14:30
Следствие запросит у суда арест Бажаева за нападение на полицейского в Москве
14:18
Путин посетил Александро-Невскую лавру в Петербурге
14:06
В Москве состоялась церемония прощания с МотоТаней
13:55
Путин в День ВМФ открыл памятник адмиралу Федору Ушакову в Петербурге
13:41
ВС РФ освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР

Сейчас читают

«Вложенные труды окупятся»: как лучше провести 28 июля
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ прошел в Петербурге
Шикарные квартиры и участки: как жил арестованный экс-замминистра обороны Булгаков
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака