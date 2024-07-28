«Влюбленное лето»: Ивлеева вышла на связь после слухов о новом романе Элджея

Анастасия заинтриговала подписчиков своим постом.

Блогер Настя Ивлеева после «голой вечеринки» редко делится с подписчиками своими фотографиями. Но в этот раз она решила порадовать фолловеров, поделившись каруселью фото и видео с социальных сетях.

Прогуливаясь на катере по Финскому заливу, знаменитость порадовалась теплому времени года.

«Лето, летушко любимое, петербургское, свободное, дразнящее, коротковолосое, нежное, прогулочное, влюбленное, мечтательное, 33-летнее лето!», — написала блогер под постом.

Настя Ивлеева показала фото с прогулки по Финскому заливу. Instagram* / _agentgirl_

Кстати, Анастасия заговорила о «влюбленном» лете на фоне слухов о романе ее экс-супруга, рэпера Элджея c соул-певицей Аникой. Ранее пара публиковала несколько совместных роликов.

Настя Ивлеева была замужем за исполнителем Алексеем Узенюком, выступающим под псевдонимом Элджей. Они поженились в 2019 году, но уже в 2020-м стали распространяться слухи об их расставании.

В августе 2021-го звезды официально объявили о разрыве, однако после их еще не раз видели вместе на мероприятиях и во время отпуска за границей. Впрочем, ожидаемого воссоединения так и не случилось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что приставы закрыли многомиллионное дело блогера Анастасии Ивлеевой.