Приставы закрыли многомиллионное дело блогера Анастасии Ивлеевой
Что ждет дальше звезду скандальной «голой вечеринки»?
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Исполнительное производство в отношении блогера Анастасии Ивлеевой закрыли после того, как звезда погасила свой долг. Об этом стало известно из базы данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
Если ввести имя Ивлеевой в поиск базы данных — ее дело отображаться не будет.
Исполнительное производство в отношении звезды интернета открыли 27 июня. По информации ФССП, Ивлеева не доплатила государству налогов на сумму в 11 352 875 рублей. Из-за этого долга все счета блогера были заблокированы.
Несколько дней назад, 22 июля, стало известно, что Ивлеева погасила свой долг перед ФССП, а уже пару дней спустя исполнительное делопроизводство было закрыто.
Проблемы у Ивлеевой начались после всем известной «голой вечеринки» в столичном клубе MUTABOR. На праздник разврата прибыли самые яркие звезды российского шоубизнеса: Филипп Киркоров, Дима Билан, Анна Асти и многие другие. У вечеринки был весьма не хитрый дресс-код — чем меньше одежды, тем лучше или «almost naked». После того, как фотографии с полуобнаженными артистами разлетелись по сети — им пришлось упорно извиняться, рассчитывать с долгами и жертвовать деньги на благотворительность.
Не обошла эта участь и организатора шабаша — саму Ивлееву. Приставы долго грозились проверить по налогам как ее саму, так и фирмы, которые ей принадлежат.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что иномарку Ивлеевой стоимостью 40 миллионов рублей арестовали из-за долгов.
- 12 июн
- Вечеринка теперь «одетая»: Барецкий дал серьезный совет Ивлеевой
- 18 мая
- «Чудовище в перьях» вернулось на ТВ: Поплавская разнесла участников «голой» вечеринки
- 2 мая
- Ивлеева дала первое интервью после «голой» вечеринки: покаялась?
- 18 апр
- Захотел — забрал: почему Максим Фадеев и Наталья Ионова поссорились
- 9 апр
- Суд в Москве не удовлетворил иск активиста к клубу «Мутабор» на миллиард рублей
- 2 апр
- Советник Шойгу Ильницкий: «Голая вечеринка» — это акт агрессии против России
- 22 мар
- «Опять не та дверь»: поклонники не оценили новую избранницу Киркорова
- 11 мар
- Суд оштрафовал еще одного участника «голой вечеринки» Ивлеевой
- 23 февр
- Чуда не случилось: Поплавская призвала Ивлееву стать снова мастером маникюра
- 22 февр
- Эхо «голой вечеринки» Ивлеевой: суд не стал рассматривать очередной иск
Читайте также
32%
-1.14 93.17
-1.21
Нашли ошибку?