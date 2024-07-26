Приставы закрыли многомиллионное дело блогера Анастасии Ивлеевой

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 23 0

Что ждет дальше звезду скандальной «голой вечеринки»?

Приставы закрыли многомиллионное дело блогера Анастасии Ивлеевой

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Тема:
Вечеринка Ивлеевой

Исполнительное производство в отношении блогера Анастасии Ивлеевой закрыли после того, как звезда погасила свой долг. Об этом стало известно из базы данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

Если ввести имя Ивлеевой в поиск базы данных — ее дело отображаться не будет.

Исполнительное производство в отношении звезды интернета открыли 27 июня. По информации ФССП, Ивлеева не доплатила государству налогов на сумму в 11 352 875 рублей. Из-за этого долга все счета блогера были заблокированы.

Несколько дней назад, 22 июля, стало известно, что Ивлеева погасила свой долг перед ФССП, а уже пару дней спустя исполнительное делопроизводство было закрыто.

Проблемы у Ивлеевой начались после всем известной «голой вечеринки» в столичном клубе MUTABOR. На праздник разврата прибыли самые яркие звезды российского шоубизнеса: Филипп Киркоров, Дима Билан, Анна Асти и многие другие. У вечеринки был весьма не хитрый дресс-код — чем меньше одежды, тем лучше или «almost naked». После того, как фотографии с полуобнаженными артистами разлетелись по сети — им пришлось упорно извиняться, рассчитывать с долгами и жертвовать деньги на благотворительность.

Не обошла эта участь и организатора шабаша — саму Ивлееву. Приставы долго грозились проверить по налогам как ее саму, так и фирмы, которые ей принадлежат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иномарку Ивлеевой стоимостью 40 миллионов рублей арестовали из-за долгов.

Тема:
Вечеринка Ивлеевой
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