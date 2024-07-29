«Я еще скажу свое слово»: Гагарина возмутилась исчезновением своих песен

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 20 0

Гагарина: из-за санкции многие поклонники не могут слушать любимые песни

«Я еще скажу свое слово»: Гагарина возмутилась исчезновением своих песен

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В конце июня певица попала под санкции Евросоюза.

Певица Полина Гагарина впервые отреагировала на санкции со стороны Запада. Она считает неправильным то, что из-за ограничений поклонники не могут слушать ее песни, сообщает TheVoice.

По мнению знаменитости, никто не имеет право запрещать искусство.

«Я считаю, что музыка, как и любое искусство, создана для того, чтобы исцелять и вдохновлять! И ее должны продолжать слушать люди, которые меня любят, и легко ее искать! Никто не имеет право запрещать музыку, поэтому я еще скажу свое слово», — заявила она.

В конце июня Полина Гагарина, как и многие другие российские артисты, попала под санкции. Это был 14-й пакет санкций Евросоюза против РФ. Теперь хиты певицы нельзя найти на Apple Music. Ее песни также пропали из Spotify.

Недружественные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что стране удается сохранять высокие экономические показатели, а Запад своими ограничениями вредит только себе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гагарина стала первой девушкой, собравшей стадион в Лужниках.

+20° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
85.57
0.16 93.26
0.09
Продуктивные выходные: китайский гороскоп на неделю с 29 июля по 4 август...

Последние новости

1:22
Эвакуировано 96 человек: в Башкирии проходят спасательные мероприятия в зонах подтопления
1:02
«Я еще скажу свое слово»: Гагарина возмутилась исчезновением своих песен
0:42
Двухлетний ребенок выпал из окна квартиры в Москве
0:22
Ушел из жизни принц Греческий и Датский Михаил
0:02
Зеленский пообещал представить мирный план к концу ноября
23:41
Сергей Зверев исполнил популярный хит «Матушка»

Сейчас читают

Момент удара молнии в четырех человек в парке «Патриот» попал на видео
Умер второй пострадавший при крушении легкомоторного самолета в КЧР
Праздничный салют ко Дню Военно-морского флота в Петербурге — видео
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака