«Четкий план»: почему Кейт Миддлтон редко выводит принца Луи в свет

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

The Mirror: принц Уильям и Кейт Миддлтон выводят детей в свет по четкому плану

«Четкий план»: почему Кейт Миддлтон редко выводит принца Луи в свет

Фото: Reuters / Hollie Adams

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Поклонники королевской семьи недоумевают, почему младший сын принцессы Уэльской в отличие от старших наследников почти не появляется на публике.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон следуют четкому плану в том, что касается введения их детей в публичную жизнь. Именно этим объясняется редкое появление в свете их младшего сына — шестилетнего принца Луи. Об этом изданию The Mirror заявила эксперт Лиззи Робинсон.

«В плане выходов они очень осторожны. И тот факт, что Луи с ними не было, означает лишь то, что так было задумано», — сказала она.

Робинсон напомнила, что старший сын четы Джордж, которому на днях исполнилось 11 лет, — будущий король, и поэтому появляется на публике чаще других наследников. А его сестра — девятилетняя Шарлотта — обычно сопровождает Кейт в силу того, что она просто ближе с матерью, чем сыновья, пояснила эксперт.

Поклонников королевской семьи недавно удивило, что принцесса Уэльская находилась дома с младшим сыном Луи, тогда как ее супруг и старшие дети вовсю «отрывались» на концерте американской певицы Тейлор Свифт.

Позднее в окружении Миддлтон пояснили, что Луи еще слишком мал для подобных мероприятий, поэтому Кейт вынуждена была остаться с ним дома.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как принц Луи развеселил Кейт Миддлтон на кавалерийском параде Trooping the Colour, где она впервые появилась на публике после объявления об онкологическом заболевании.

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