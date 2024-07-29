Допустимая норма: сколько арбуза можно съесть за один раз

Знать меру нужно во всем. Что будет, если переесть это лакомство?

Наступил сезон арбузов, которого все так ждали. Из года в год люди задаются вопросом: сколько можно съедать за раз это лакомство, чтобы не навредить организму? Как рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова в беседе с изданием NEWS.ru, допустимая норма составляет 400-600 граммов.

По ее словам, точное количество зависит от здоровья и возраста человека.

«Что же касается среднестатистического человека, то в среднем он съедает два-три ломтика (400–600 граммов) за раз. Большее количество сытной мякоти человек при достаточно сбалансированном питании не способен съесть», — ответила Сухорукова.

Если человек здоров, то он может себе позволить и килограмм арбуза. Однако для остальных имеются ограничения.

Гастроэнтеролог порекомендовала беременным и кормящим женщинам сократить количество потребления арбуза до трех ломтиков. Маленьким детям от шести лет до 200-400 граммов. Малышам в первые два года жизни в качестве прикорма полагается 50 граммов, а ребенку до трех лет можно увеличить норму — не больше 100 граммов.

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