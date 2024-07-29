Сердце занято: с кем закрутил роман Сергей Бурунов

Неужели артист обрел настоящую любовь?

Знаменитый актер Сергей Бурунов состоит в отношениях с предпринимательницей Екатериной Леви. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на слова кастинг-директора одной из кинокомпаний.

Как отмечает издание, 35-летняя женщина «очень достойная» и умная, она также обладает финансовой независимостью, так как сама работает и зарабатывает.

Отмечается, что Леви владеет компаниями, специализирующихся на клининге. Что касается семьи, то она у бизнесвумен не маленькая — мама, две сестры и брат. При этом сама избранница Бурунова предпочитает «не светиться» на публике, закрыв от посторонних свои аккаунты в социальных сетях.

Стоит упомянуть, что спутницу 47-летнего Бурунова заметили еще два месяца назад — на премии МХТ. Этим ее появление на публике не ограничилось, так как несколько дней назад актер приехал с Леви на музыкальный фестиваль в Баку.

Ранее 5-tv.ru писал, где можно встретить Сергея Бурунова. Актер раскрыл сразу несколько своих любимых мест в Москве.