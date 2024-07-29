Сердце занято: с кем закрутил роман Сергей Бурунов

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 39 0

Актер Сергей Бурунов завел роман с 35-летней бизнес-вумен Екатериной Леви

Сердце занято: с кем закрутил роман Сергей Бурунов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Неужели артист обрел настоящую любовь?

Знаменитый актер Сергей Бурунов состоит в отношениях с предпринимательницей Екатериной Леви. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на слова кастинг-директора одной из кинокомпаний.

Как отмечает издание, 35-летняя женщина «очень достойная» и умная, она также обладает финансовой независимостью, так как сама работает и зарабатывает.

Отмечается, что Леви владеет компаниями, специализирующихся на клининге. Что касается семьи, то она у бизнесвумен не маленькая — мама, две сестры и брат. При этом сама избранница Бурунова предпочитает «не светиться» на публике, закрыв от посторонних свои аккаунты в социальных сетях.

Стоит упомянуть, что спутницу 47-летнего Бурунова заметили еще два месяца назад — на премии МХТ. Этим ее появление на публике не ограничилось, так как несколько дней назад актер приехал с Леви на музыкальный фестиваль в Баку.

Ранее 5-tv.ru писал, где можно встретить Сергея Бурунова. Актер раскрыл сразу несколько своих любимых мест в Москве.

+20° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
85.57
0.16 93.26
0.09
Всего четыре дня: когда в августе 2024 делать денежную стрижку

Последние новости

10:25
«Встаю в восемь утра»: Карина Истомина рассказала о жизни в Краснодаре
10:11
Польза с ограничениями: как сметана влияет на работу мозга
9:56
В Италии умер «отец тирамису» Роберто Лингуанотто
9:43
Сердце занято: с кем закрутил роман Сергей Бурунов
9:27
«Помолодел, румяный»: Лепс улетел на отдых вместе с 18-летней невестой
9:16
Маск: философия Харрис может привести к холокосту человечества

Сейчас читают

Сергей Зверев исполнил популярный хит «Матушка»
Шикарные квартиры и участки: как жил арестованный экс-замминистра обороны Булгаков
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака