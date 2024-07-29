«Не умеет выбирать мужчин»: у Бородиной появился новый ухажер

С компании какого мужчины заметили телеведущую?

Телеведущая Ксения Бородина пришла на вечеринку своей подруги Кати Жужи в компании нового мужчины. Им оказался участник популярного шоу о выживании Николай Сердюков.

Слухи о симпатии, как пишет издание 7Дней.ru, появились после того, как в последнем выпуске телевизионного проекта Бородина отдала ему право на иммунитет во время голосования.

Однако поклонники телеведущей уверены, что Сердюков преследует меркантильные цели, чтобы с помощью Бородиной пропиарить себя.

«Не умеет Бородина мужчин выбирать», — пришли к выводу ее подписчики.

К слову, на данном проекте Сердюков проявил себя не самым лучшим образом. Он неоднократно оказывался в центре скандальных ситуаций.

Пока телеведущая не подтвердила слухи о своем новом романе.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ксения Бородина задумалась о радикальных переменах в своей внешности, которые спровоцировали споры в ее личном блоге.