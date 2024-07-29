«Не умеет выбирать мужчин»: у Бородиной появился новый ухажер
Ксению Бородину заметили на вечеринке в компании Николая Сердюкова
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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С компании какого мужчины заметили телеведущую?
Телеведущая Ксения Бородина пришла на вечеринку своей подруги Кати Жужи в компании нового мужчины. Им оказался участник популярного шоу о выживании Николай Сердюков.
Слухи о симпатии, как пишет издание 7Дней.ru, появились после того, как в последнем выпуске телевизионного проекта Бородина отдала ему право на иммунитет во время голосования.
Однако поклонники телеведущей уверены, что Сердюков преследует меркантильные цели, чтобы с помощью Бородиной пропиарить себя.
«Не умеет Бородина мужчин выбирать», — пришли к выводу ее подписчики.
К слову, на данном проекте Сердюков проявил себя не самым лучшим образом. Он неоднократно оказывался в центре скандальных ситуаций.
Пока телеведущая не подтвердила слухи о своем новом романе.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ксения Бородина задумалась о радикальных переменах в своей внешности, которые спровоцировали споры в ее личном блоге.
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