«Рекомендую одуматься»: Тимати вмешался в развод Татьяны Бакальчук

Рэпер намерен помирить супругов.

Рэпер Тимати собирается помирить основательницу маркетплейса Wildberries Татьяну Бакальчук с ее мужем. О своих намерениях он сообщил в личном блоге.

«Сегодня группа лиц пытается совершить рейдерский захват, переоформив часть активов на подконтрольные компании, разрушив эту семью. Рекомендую одуматься и остановиться. Еще не поздно исправить эту ситуацию», — сказал Тимати.

Рэпер встретился с Владиславом Бакальчуком и обсудил с ним данную ситуацию. Он уверен, что другие люди влезли в семью и пытаются «отжать бизнес».

Прежде Владислав Бакальчук утверждал, что его жену намеренно оградили от него и их общих детей, запретив всяческое общение. Однако сама основательница Wildberries не согласна с супругом. Она заявила, что не является «кавказской пленницей», и никакого рейдерского захвата нет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что власти России не могут вмешиваться в вопрос об объединении маркетплейса Wildberries с компанией Russ.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией