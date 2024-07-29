«Рекомендую одуматься»: Тимати вмешался в развод Татьяны Бакальчук
Тимати вмешался в развод Татьяны Бакальчук
Фото, видео: www.globallookpress.com / Artem Sobolev; Instagram* / timatiofficial; 5-tv.ru
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Рэпер намерен помирить супругов.
Рэпер Тимати собирается помирить основательницу маркетплейса Wildberries Татьяну Бакальчук с ее мужем. О своих намерениях он сообщил в личном блоге.
«Сегодня группа лиц пытается совершить рейдерский захват, переоформив часть активов на подконтрольные компании, разрушив эту семью. Рекомендую одуматься и остановиться. Еще не поздно исправить эту ситуацию», — сказал Тимати.
Рэпер встретился с Владиславом Бакальчуком и обсудил с ним данную ситуацию. Он уверен, что другие люди влезли в семью и пытаются «отжать бизнес».
Прежде Владислав Бакальчук утверждал, что его жену намеренно оградили от него и их общих детей, запретив всяческое общение. Однако сама основательница Wildberries не согласна с супругом. Она заявила, что не является «кавказской пленницей», и никакого рейдерского захвата нет.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что власти России не могут вмешиваться в вопрос об объединении маркетплейса Wildberries с компанией Russ.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией
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