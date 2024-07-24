Слияние Wildberries и Russ: в Кремле исключили вмешательство в дела компаний

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Евгения Романова
Евгения Романова 117 0

Песков: Кремль не может вмешиваться в объединение Wildberries и Russ

Слияние Wildberries и Russ: в Кремле исключили вмешательство в дела компаний

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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При этом ранее появились сообщения о «рейдерском захвате» активов маркетплейса.

Власти России не могут вмешиваться в вопрос об объединении маркетплейса Wildberries с компанией Russ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В данном случае мы не можем вмешиваться в какие-то семейные или бизнес-отношения. Действительно было письмо, которое уже попало в распоряжение СМИ ранее, действительно спрашивали поручения президента поддержать такое решение», — сказал он.

Однако, продолжил Песков, соответствующее решение можно только лишь поддержать, «мы не являемся исполнителями». Данная тема не входит в компетенции российского руководства.

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Накануне, 23 июля, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о настоящем рейдерском захвате Wildberries. Предполагалось, что активы маркетплейса переходят в чужие руки через рекламную фирму Russ Outdoor.

Кадыров встретился с одним из основателей маркетплейса Владиславом Бакальчуком, который утверждает, что проблемы начались еще в марте этого года. По его словам, тогда его супругу Татьяну Бакальчук оградили от него и их детей. А уже в июле начались юридические махинации по передаче активов в чужие руки через рекламную фирму Russ Outdoor.

Также глава Чечни сообщил, что захват Wildberries осуществляется при поддержке братьев Левана и Роберта Мирзоян, «известных своими рейдерскими махинациями».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бакальчук подтвердила развод с мужем и опровергла данные о захвате компании. Владелица крупнейшего маркетплейса заявила, что ее никто не брал в заложники. Она просто уходит от мужа.

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