Собянин рассказал, какие высокотехнологичные операции делают в больницах Москвы

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 6 0

Современные технологии помогают пациентам восстанавливаться быстрее.

Собянин рассказал, какие высокотехнологичные операции делают в больницах Москвы

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Свыше 100 тысяч высокотехнологичных операций проводится ежегодно в столичных больницах. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, расширению возможностей московских стационаров существенно поспособствовало оснащение их современным медицинским оборудованием — КТ, МРТ, ангиографами и многим другим.

«В ГКБ № 1 им. Пирогова после ремонта открылись две рентген-операционные. За счет этого расширились возможности проведения высокотехнологичных рентген-хирургических и гибридных операций», — написал Сергей Собянин.

Новые технологические возможности для оказания помощи пациентам появились и в других столичных больницах. Так, в ГКБ № 31 им. Савельевой благодаря появлению высокотехнологичного робота-ортопеда, снабженного функцией 3D-реконструкции операций на суставах, врачи начали проводить операции по эндопротезированию коленного сустава.

Сама операция вместе с предварительным планированием занимает около часа, а современная методика оперативного вмешательства помогает пациентам восстанавливаться быстрее.

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