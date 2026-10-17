Собянин: в Москве убрали более 60 километров воздушных проводов

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 59 0

В столице продолжают менять облик улиц и общественных пространств.

В Москве убрали под землю 1 400 километров воздушных линий

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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В Москве под землю убрали уже более 1,4 тысяч километров воздушных линий. Работы проводились во время благоустройства городских магистралей, набережных, улиц и других общественных пространств. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС. 

По словам главы города, в этом году специалисты перенесли под землю свыше 60 километров проводов. Работы затронули шоссе Энтузиастов, территории рядом с реконструированным Центральным Московским ипподромом и станцией МЦД «Трикотажная». Также кабели убрали на территории спортивного кластера у Президентской академии, на пешеходном маршруте со сквером возле дома № 9 на улице Садовники и на участке у нового пешеходного моста на Болотной набережной.

Собянин добавил, что работы были проведены на многих известных улицах столицы. Провода убрали под землю на Тверской и в прилегающих переулках, Новом Арбате, Большой и Малой Бронных, Мясницкой, Большой и Малой Никитских, Большой Ордынке.

Работы также проводились на Садовом, Бульварном и Кремлевском кольцах, Ленинском проспекте и крупных вылетных магистралях, включая Варшавское, Ленинградское, Ярославское, Каширское и Волоколамское шоссе.

Сейчас, как заявляет мэр города, специалисты работают на территории «Лужников» и Лужнецкой набережной. Перенос воздушных линий проходит в рамках второго этапа благоустройства этих пространств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве завершили работы по благоустройству шоссе Энтузиастов. Специалисты обновили дорожное покрытие, усилил освещение и установили уличную мебель. Также изменения затронули общественный транспорт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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