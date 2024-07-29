«Блокирует выступления»: Глюк’оZа заявила о подлом поступке Фадеева

Оскандалившаяся певица пожаловалась на экс-продюсера, который якобы рушит ей карьеру.

Певица Глюк’oZа (Наталья Чистякова-Ионова) обвиняет своего бывшего продюсера Максима Фадеева в том, что он якобы буквально рушит ее карьеру. Об этом пишет 7Дней.ru.

По словам певицы, в 2007 году она подписала с продюсером договор о приобретении у него за 60 миллионов рублей прав на публичное исполнение более 20 песен без ограничения сроков. Тогда же Чистякова-Ионова оформила неисключительную лицензию на использование товарного знака Глюk'oZa на бессрочной основе.

Однако через год в законе об авторском праве появились поправки, благодаря которым у Фадеева, по словам певицы, появилась возможность оспорить их соглашение.

«Он начал регулярно пользоваться коллизией нового закона и нашего договора, чтобы пытаться блокировать мои выступления на телевидении, отказывая каналам в очистке прав», — цитирует издание певицу.

Также Глюk'oZa утверждает, что Фадеев в прошлом году якобы потребовал от нее 25% дохода за возврат к прежнему соглашению. Когда же певица отказалась, продюсер лишил ее выступлений на телевидении.

Сейчас, когда у артистки сложный этап в жизни, связанный со смертью любимой бабушки, Фадеев якобы продолжает портить ей карьеру.

«Надеюсь, он найдет в себе силы просто остановиться и сконцентрируется на новых хитах и проектах, которых я ему желаю», — заявила Глюk'oZa.

Подать иск против Глюк'oZы Фадеев решил после скандального концерта в Красноярске. Певица буквально шокировала зрителей появлением в нетрезвом состоянии на общегородском праздничном концерте 20 июля. Во время выступления знаменитость вела себя неадекватно — еле разговаривала, нелепо двигалась и трогала себя за интимные места.

Одна из зрительниц рассказала, что пришла на концерт вместе со своим девятилетним ребенком, но из-за поведения певицы на сцене они были вынуждены уже на третьей песне покинуть мероприятие. По словам женщины, ощущения от выступления Глюк'oZы были «мерзопакостными».

Сама певица позднее в своем блоге призналась, что переживает тяжелый период из-за смерти бабушки, поэтому на сцену вышла под действием прописанных ей антидепрессантов и снотворного. Именно этим якобы объясняется ее странное поведение.

Фадеев в свою очередь заявил, что поведение знаменитости ударило и по его репутации, поэтому спускать на тормозах ситуацию он не будет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чего Фадеев хочет добиться иском к Глюк’оZе.