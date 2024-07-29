Ковальчук договорился о продлении сотрудничества с Бразилией по вопросам аудита

Глава Счетной палаты провел встречу со своим бразильским коллегой Виталом ду Регу в рамках четвертой встречи глав высших органов аудита стран БРИКС.
Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
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Глава Счетной палаты Борис Ковальчук на встрече с вице-президентом счетного суда Бразилии Виталом ду Регу договорился о продолжении сотрудничества между странами по вопросам аудита. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.
Переговоры Ковальчука с бразильским коллегой прошли в рамках четвертой встречи глав высших органов аудита стран БРИКС. Стороны договорились о том, чтобы продолжить обмен опытом и методическими материалами по актуальным вопросам внешнего государственного аудита.
Также на встрече обсуждалось развитие сотрудничества региональных органов аудита двух стран, которое, по словам Ковальчука, могло бы заключаться не только в проведении семинаров по обмену опытом, но и включать программы повышения квалификации.
На недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Счетной палаты представил отчет о работе ведомства в 2023 году и отметил, что все аудиторские мероприятия по поручению главы государства выполнены в полном объеме.
В частности, Ковальчук заявил о возврате Счетной палатой в бюджет более 26 миллиардов рублей и выполнении объектами аудита 469 рекомендаций, одна из которых принесла бюджету дополнительно более 119 миллиардов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин попросил главу Счетной палаты Бориса Ковальчука в наиболее острых случаях «снимать трубку» и звонить ему напрямую.
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