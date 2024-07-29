Ковальчук договорился о продлении сотрудничества с Бразилией по вопросам аудита

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Глава Счетной палаты провел встречу со своим бразильским коллегой Виталом ду Регу в рамках четвертой встречи глав высших органов аудита стран БРИКС.

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Тема:
БРИКС

Глава Счетной палаты Борис Ковальчук на встрече с вице-президентом счетного суда Бразилии Виталом ду Регу договорился о продолжении сотрудничества между странами по вопросам аудита. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Переговоры Ковальчука с бразильским коллегой прошли в рамках четвертой встречи глав высших органов аудита стран БРИКС. Стороны договорились о том, чтобы продолжить обмен опытом и методическими материалами по актуальным вопросам внешнего государственного аудита.

Также на встрече обсуждалось развитие сотрудничества региональных органов аудита двух стран, которое, по словам Ковальчука, могло бы заключаться не только в проведении семинаров по обмену опытом, но и включать программы повышения квалификации.

На недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Счетной палаты представил отчет о работе ведомства в 2023 году и отметил, что все аудиторские мероприятия по поручению главы государства выполнены в полном объеме.

В частности, Ковальчук заявил о возврате Счетной палатой в бюджет более 26 миллиардов рублей и выполнении объектами аудита 469 рекомендаций, одна из которых принесла бюджету дополнительно более 119 миллиардов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин попросил главу Счетной палаты Бориса Ковальчука в наиболее острых случаях «снимать трубку» и звонить ему напрямую.

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