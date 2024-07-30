Пострадавших в результате прорыва дамбы в Карелии доставили в районную больницу

В Карелии продолжаются поиски троих человек, которые пропали после прорыва плотины. Это рабочий и двое местных жителей. Кроме того, практически полностью уничтожен поселок рядом с 11-м шлюзом Беломоро-Балтийского канала. На схеме хорошо видно, что дома расположены как раз после Шаваньской плотины. До последнего времени она оставалась единственной деревянной плотиной, сохранившейся в России. Именно поэтому там велась реконструкция и строители возвели временную перемычку — как раз ее и снес поток воды. Корреспондент «Известий» Максим Облендер передает из Карелии.

Трагедия произошла, когда жители еще спали — прорвало временную перемычку между десятым и одиннадцатым шлюзами. В распоряжении «Известий» оказались кадры с камер наблюдения на объекте. Тонны воды из Беломорско-Балтийского канала хлынули с бешенной скоростью. Экскаваторщика, снесенного потоком, пока не нашли.

Тех, кого удалось отыскать спасателям, доставили сюда в центральную районную больницу бригады скорой помощи. Плюс несколько человек обратились в медучреждение сами. Всего здесь приняли восемь человек, часть от госпитализации отказались, но трое до сих пор под наблюдением специалистов.

«От 14 до 74 лет. Ссадины, ушибы, резанные раны. Все обработаны, оказана помощь», — говорит Сергей Федин, исполняющий обязанности Главврача ГБУЗ «Сегежская ЦРБ».

На месте работает крупная группировка спасателей. В готовности силы медицины катастроф, санавиация. Властям предстоит оценить серьезнейшие разрушения, а следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

По рассказам очевидцев, насыпь, которую соорудили на время работ, просто размыло. Контракт на реконструкцию гидросооружений канала стоимостью почти два с половиной миллиарда рублей заключили еще в 2022 году. Месяц назад подрядчик отчитался, что работы выполнены на 69 процентов, завершиться они должны были в декабре.

«Бригады выясняют, все, кто надо, на месте. Ничего, никаких предвестников у нас не было. Просмотрели все видео, сняли данные с приборов, которые отслеживают техническое состояние», — говорит Дмитрий Сергеевич генеральный директор АО «Акватик».

В компании, которая занималась реконструкцией, отрицают, что могли допустить какие-то ошибки. Эксперты такие заявления оценивают скептически.

«Это либо недостаточно проработанное проектное решение, которое не учитывало все риски, либо использование некачественных материалов, либо та самая пресловутая халатность. Часто еще причиной могут послужить затягивания работ по ремонту, по реконструкции», — отмечает Ярослав Вольпин, Исполнительный директор Московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы

В таком случае временные конструкции могли не выдержать нагрузки, и дамба начала разрушаться. Все разбирательства впереди, необходимые экспертизы можно будет провести, как только сойдет вода.

«Сейчас самое главное — отследить проход всей массы воды вниз по течению, гидростанции все готовы, будут отслеживать, регулировать проход всей массы воды», — заявил Артур Парфенчиков, глава республики Карелия.

Вдобавок, в нескольких населенных пунктах сохраняется угроза подтопления. Людей оттуда эвакуировали, дороги перекрыли. Туристам рекомендовали воздержаться от посещения района. Также на участке Беломоро-Балтийского канала приостановили движение судов.